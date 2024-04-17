«Вашингтон» попал в плей-офф с разницей шайб «минус 37». Это худший показатель для вышедшего клуба с 1991 года

«Вашингтон» вышел в плей-офф с разницей шайб «минус 37».

«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата и заняли 2-е место в зоне wild card.

Клуб из столицы США завершил регулярку с 91 очком в 82 играх при 220 заброшенных шайбах (худший показатель в Восточной конференции) и 257 пропущенных.

Разница шайб «минус 37» стала худшей для вышедшего в плей-офф клуба за последние 33 года.

В сезоне-1990/91 « » вышел в плей-офф с 4-го места в дивизионе Смайта при разнице шайб «минус 72» в 80 играх (243:315). Отметим, что тогда в плей-офф выходили строго по 4 лучшие команды из каждого дивизиона.

«Вашингтон» вышел в плей-офф и сыграет с «Рейнджерс» в 1-м раунде