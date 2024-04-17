«Вашингтон» попал в плей-офф с разницей шайб «минус 37». Это худший показатель для вышедшего клуба с 1991 года

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Ванкувер НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

«Вашингтон» вышел в плей-офф с разницей шайб «минус 37».

«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и заняли 2-е место в зоне wild card. 

Клуб из столицы США завершил регулярку с 91 очком в 82 играх при 220 заброшенных шайбах (худший показатель в Восточной конференции) и 257 пропущенных. 

Разница шайб «минус 37» стала худшей для вышедшего в плей-офф клуба за последние 33 года. 

В сезоне-1990/91 «Ванкувер» вышел в плей-офф с 4-го места в дивизионе Смайта при разнице шайб «минус 72» в 80 играх (243:315). Отметим, что тогда в плей-офф выходили строго по 4 лучшие команды из каждого дивизиона. 

«Вашингтон» вышел в плей-офф и сыграет с «Рейнджерс» в 1-м раунде

28 комментариев
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Интересно, Карбери окажется хотя бы среди номинантов на Джек Адамс? Ибо на мой взгляд он сделал невозможное.
+40
-8
+32
Всё благодаря Великому Капитану Александру Овечкину
+37
-14
+23
Ответ Алексей Челюканов
Интересно, Карбери окажется хотя бы среди номинантов на Джек Адамс? Ибо на мой взгляд он сделал невозможное.
По версии сайта НХЛ его нет в топ-12, но зато там есть Салливан и Купер, а лучший Токкет.
+24
-2
+22
Ответ Алексей Челюканов
Интересно, Карбери окажется хотя бы среди номинантов на Джек Адамс? Ибо на мой взгляд он сделал невозможное.
Так, вроде бы, оглашали вчера список и его там не было, к моему большому удивлению.
+17
0
+17
-72 по разнице - это, конечно, сильно для выхода в ПО.
+11
0
+11
Ответ Дмитрий Травницкий
По версии сайта НХЛ его нет в топ-12, но зато там есть Салливан и Купер, а лучший Токкет.
Зато есть Купер? Купер лучший тренер из ныне тренирующих, видимо для вас так, шутка
+12
-2
+10
Ещё и менты в первом раунде против них. Хотя, с помощью корявых голов и можно зацепить серию, благо у ментов один Шестёркин и дуршлак в виде защиты, но есть нападение. Давай Спенсер, замутил косплей Нью-Джерси 90-х с их капками и прочими прикалдэсами
+13
-4
+9
Ответ Alex Rastrelli
И Чарли!
В первую очередь Чарли. Когда он играл хуже, чем на отлично, "Вашингтон" проигрывал.
+9
-1
+8
Ответ Mephi027
Всё благодаря Великому Капитану Александру Овечкину
И Чарли!
+5
0
+5
Ответ SergER
Так, вроде бы, оглашали вчера список и его там не было, к моему большому удивлению.
Нет, вчера приводили мнение "экспертов официального сайта НХЛ".
Реальное голосование по индивидуальным наградам будет после окончания последнего матча регулярки.
+6
-2
+4
Ответ Дмитрий Травницкий
По версии сайта НХЛ его нет в топ-12, но зато там есть Салливан и Купер, а лучший Токкет.
Салливан 😂
+2
0
+2
Овечкину Харт!
+5
-4
+1
Хорошо, что первого номера поменяли по ходу сезона, хотя сделать это нужно было гораздо раньше.
+1
0
+1
Ответ Алексей Челюканов
Нет, вчера приводили мнение "экспертов официального сайта НХЛ". Реальное голосование по индивидуальным наградам будет после окончания последнего матча регулярки.
Благодарю за уточнение.
+2
-1
+1
Ответ Sergey Smolensky
Ещё и менты в первом раунде против них. Хотя, с помощью корявых голов и можно зацепить серию, благо у ментов один Шестёркин и дуршлак в виде защиты, но есть нападение. Давай Спенсер, замутил косплей Нью-Джерси 90-х с их капками и прочими прикалдэсами
Дырявый автобус не равно капканы Лэмера. При Робинсоне в 2000-2001 вообще ещё и забивать много умудрялись как минимиум в регулярке
+1
0
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Комбекнуть бы как тогда НЙ в 7 жахнул их
+1
-1
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Кубок возьмут
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В том сезоне 90/91 кстати в первом раунде тоже встречались рейнджеры и Вашингтон, дальше прошли вашики
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Вообще непонятно, как ВК вышел в ПО с таким составом и тренером.
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Дарси не зря старался.
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кто то значит точно на чм поедет..
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Для Вашингтонского молодняка это будет первый поход за Кубком, поэтому могут сыграть на эмоциях. А для Ови, Оши и Пача это будет лебединная песня , и я уверен, что они выложаться так как никогда, ведь другого шанса у них уже может не быть. Ставлю на 4:3 в серии (просто Ови очень часто играл семиматчевые серии), причём победитель не очевиден.
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Ответ Simbad
Зато есть Купер? Купер лучший тренер из ныне тренирующих, видимо для вас так, шутка
Купер тренирует Тампу. Тампа в этом сезоне еле прошла в плей-офф ( это не смотря на её состав) .
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И тут рекорд за 30+ лет, ну е-мае)) как они это делают?
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