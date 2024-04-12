Карбери о 2:4 с «Баффало»: «Это происходит весь сезон – если «Вашингтон» отстает в счете, это становится проблемой. Допустили несколько детских ошибок»

Спенсер Карбери прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Баффало».

В матче НХЛ «Кэпиталз» уступили «Сейбрз» со счетом 2:4.

Команда Спенсера Карбери отстает на одно очко от зоны плей-офф за 3 игры до конца регулярного чемпионата.

«То же самое происходило с командой весь год: если удается забить пару голов, то мы сохраним преимущество. Если же нет и мы отстаем в счете, то это становится проблемой. Это то, что вы видели сегодня.

Было допущено несколько детских ошибок. В ситуации, когда нервы дают о себе знать, в этой части сезона, такого просто не должно быть. Нужно быть в состоянии выбросить шайбу через борт.

Но большую часть времени, я думаю, мы сделали достаточно правильных вещей, чтобы выиграть. Мы просто не могли забить и уступали в счете», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.