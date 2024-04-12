Карбери о 2:4 с «Баффало»: «Это происходит весь сезон – если «Вашингтон» отстает в счете, это становится проблемой. Допустили несколько детских ошибок»

Теги Баффало Вашингтон НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Спенсер Карбери прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Баффало».

В матче НХЛ «Кэпиталз» уступили «Сейбрз» со счетом 2:4.

Команда Спенсера Карбери отстает на одно очко от зоны плей-офф за 3 игры до конца регулярного чемпионата.

«То же самое происходило с командой весь год: если удается забить пару голов, то мы сохраним преимущество. Если же нет и мы отстаем в счете, то это становится проблемой. Это то, что вы видели сегодня.

Было допущено несколько детских ошибок. В ситуации, когда нервы дают о себе знать, в этой части сезона, такого просто не должно быть. Нужно быть в состоянии выбросить шайбу через борт.

Но большую часть времени, я думаю, мы сделали достаточно правильных вещей, чтобы выиграть. Мы просто не могли забить и уступали в счете», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

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4 комментария
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да ладно?стратег)оказывается Вашингтон виноват,а ты просто рядом присутствуешь,позорище
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проблемой это стало из-за отсутствия исполнителей, Оши, Ови уже не те, молодежь невысокого класса, просто удивительно, что столичные всё ещё в гонке за ПО
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А теперь сравните.

На лавке лысый хамноед Карбери, полсезона пинавший балду Овца, ушедший в ЛТИР Бэкс без сопоставимой замены, состав на бумаге то ли с АХЛ, то ли с КХЛ с редким вкраплением имён. День Космонавтики в России - 85 очков, реальные шансы на ПО.

На лавке почти официально гений тренерского цеха Салливан, платёжка забита под самое не хочу, новый ГМ, который довольно сенсационно притащил крутейшего Норрис Трофея, ещё-позавчера-травматичные старички Кросби и Малыч пашут по 82 игры в регулярке, при этом Кэп ваще даёт какой-то запредельный уровень. День Космонавтики в России - 86 очков, реальные шансы на ПО.

Да Карбери ваш - чёртов гений!
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физрук на выход
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