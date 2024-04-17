Морозов о «Куньлуне»: «Клуб остается в КХЛ как минимум на год. Прорабатываем вопрос о возможном переезде в Китай»
Алексей Морозов высказался о будущем «Куньлуня» в КХЛ.
Китайский клуб выступает в лиге с 2016 года. После начала пандемии коронавируса он стал проводить домашние матчи в Мытищах.
– Да, как минимум на следующий год. Соответствующая заявка подана. Сейчас мы прорабатываем вопрос о возможном переезде команды в Китай.
Группа наших экспертов уже побывала там, изучила варианты с возможными аренами, посмотрела на их загруженность. Понятно, что есть нюансы, связанные с перелетами. Так или иначе, пока этот вопрос в стадии проработки, и точного ответа, где «Куньлунь» будет проводить домашние матчи, нет.
– Лига рассматривает только арены в Пекине и Шанхае, или в других городах тоже есть подходящие?
– Арены, которые нас устраивают по своим техническим характеристикам, мы нашли только в Пекине и Шанхае, – сказал президент КХЛ.
Дайте лучше денег Дизелисту!!!
А то реально, есть Пенза , Ижевск , Новокузнецк, Тюмень, Красноярск , Воронеж, Тверь , Пермь, Липецк…но спонсирует российский нефтегазовый гигант почему то КуньЛунь…
Да хотя бы Атлант в Мытищи вместо этого Куньлуня верните
😂
Яндекс то да, единственный верный источник.
не я сам пару недель назад летал)
предположу, что яндексы путаются в часовых поясах.
сам то видимо не летал? по факту туда пару часов лета
https://www.anywayanyday.com/routes/khabarovsk-beijing/#:~:text=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7,21%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD.
Давайте еще в Индии и Дубае по клубу