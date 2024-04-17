Морозов о «Куньлуне»: «Клуб остается в КХЛ как минимум на год. Прорабатываем вопрос о возможном переезде в Китай»

Алексей Морозов высказался о будущем «Куньлуня» в КХЛ.

Китайский клуб выступает в лиге с 2016 года. После начала пандемии коронавируса он стал проводить домашние матчи в Мытищах.

– « » в остается?

– Да, как минимум на следующий год. Соответствующая заявка подана. Сейчас мы прорабатываем вопрос о возможном переезде команды в Китай.

Группа наших экспертов уже побывала там, изучила варианты с возможными аренами, посмотрела на их загруженность. Понятно, что есть нюансы, связанные с перелетами. Так или иначе, пока этот вопрос в стадии проработки, и точного ответа, где «Куньлунь» будет проводить домашние матчи, нет.

– Лига рассматривает только арены в Пекине и Шанхае, или в других городах тоже есть подходящие?

– Арены, которые нас устраивают по своим техническим характеристикам, мы нашли только в Пекине и Шанхае, – сказал президент КХЛ.