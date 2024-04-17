Морозов о «Куньлуне»: «Клуб остается в КХЛ как минимум на год. Прорабатываем вопрос о возможном переезде в Китай»

Теги Алексей Морозов КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Алексей Морозов высказался о будущем «Куньлуня» в КХЛ.

Китайский клуб выступает в лиге с 2016 года. После начала пандемии коронавируса он стал проводить домашние матчи в Мытищах. 

– «Куньлунь» в КХЛ остается?

– Да, как минимум на следующий год. Соответствующая заявка подана. Сейчас мы прорабатываем вопрос о возможном переезде команды в Китай.

Группа наших экспертов уже побывала там, изучила варианты с возможными аренами, посмотрела на их загруженность. Понятно, что есть нюансы, связанные с перелетами. Так или иначе, пока этот вопрос в стадии проработки, и точного ответа, где «Куньлунь» будет проводить домашние матчи, нет.

– Лига рассматривает только арены в Пекине и Шанхае, или в других городах тоже есть подходящие?

– Арены, которые нас устраивают по своим техническим характеристикам, мы нашли только в Пекине и Шанхае, – сказал президент КХЛ. 

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20 комментариев
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Зачем Кунь Лунь в КХЛ? У нас много городов в стране, где можно создать или проспонсировать существующий клуб - Новокузнецк, Пермь, Тюмень, Ростов, Воронеж, Тамбов, Липецк, Красноярск и ещё много. Вот это была бы КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ лига!
+13
0
+13
Вложите деньги в развитие детского хоккея , чтобы форма была хотя бы базовая для тех детишек, чьим родителям сложно приобрести. Сколько от безденежья пропадает новых Малкиных, Панариных, Ларионовых, чтобы доступ к первым тренировкам был абсолютно для всех желающих. При каждой школе создать резерв экипировки - те родители , кто не станет продавать , к примеру, детский шлем Easton, мог спокойно передать экипировку выросшего ребенка в школу. Механизмы можно легко проработать.
+9
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+8
Ответ Dr.aydar
В детский хоккей куча денег вкладывается
Это все понятно . Но я пишу совершенно о банальных вещах.
+3
0
+3
Да зачем они нужны!!!
Дайте лучше денег Дизелисту!!!
+3
-1
+2
Принятие Куньлуня в КХЛ объясняли подготовкой сб. Китая к ОИ. ОИ прошли, Куньлунь китайская федерация нынче вообще игнорирует (хотя под него ломают календарь КХЛ). Самим китайцам Куньлунь не нужен. А нам он зачем? Тем более за российские деньги Сибура? Долой !
+2
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+2
Ответ Shaiba Bash
А кто их будет спонсировать??
А кто спонсирует Куньялунь ? Если так нужно показать развитие на Восток , у нас есть прекрасный город Южно Сахалинск. Там был ХК Сахалин , который играл аж в Азиатской Лиге из за того что дорого летать на континент. Вот пусть Сибур спонсирует ХК Сахалин …
А то реально, есть Пенза , Ижевск , Новокузнецк, Тюмень, Красноярск , Воронеж, Тверь , Пермь, Липецк…но спонсирует российский нефтегазовый гигант почему то КуньЛунь…
Да хотя бы Атлант в Мытищи вместо этого Куньлуня верните
+2
0
+2
Ответ Дамир Галимов
Зачем Кунь Лунь в КХЛ? У нас много городов в стране, где можно создать или проспонсировать существующий клуб - Новокузнецк, Пермь, Тюмень, Ростов, Воронеж, Тамбов, Липецк, Красноярск и ещё много. Вот это была бы КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ лига!
А кто их будет спонсировать??
+3
-1
+2
Ответ Александр Филиппов
я живу в Тюмени. при всем уважении к клубу, на арену Рубина ходить не охота. если только не хочешь попасть в СССР )
Странно конечно для Тюмени, богатый регион, могли спокойно в КХЛ клуб затащить, в Хабаровске, Владивостоке или Сочи нашли же спонсоров
+1
0
+1
Китайский клуб из Мытищ. топово. Континентальная же лига)
+3
-2
+1
Ответ Дамир Галимов
Зачем Кунь Лунь в КХЛ? У нас много городов в стране, где можно создать или проспонсировать существующий клуб - Новокузнецк, Пермь, Тюмень, Ростов, Воронеж, Тамбов, Липецк, Красноярск и ещё много. Вот это была бы КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ лига!
я живу в Тюмени. при всем уважении к клубу, на арену Рубина ходить не охота. если только не хочешь попасть в СССР )
+1
0
+1
Ответ Дамир Галимов
Зачем Кунь Лунь в КХЛ? У нас много городов в стране, где можно создать или проспонсировать существующий клуб - Новокузнецк, Пермь, Тюмень, Ростов, Воронеж, Тамбов, Липецк, Красноярск и ещё много. Вот это была бы КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ лига!
У нас даже игроков не хватит хороших всем
+2
-1
+1
Ответ Russ Ivan
Набери Яндекс, умник! Дословно "Прямой перелёт в среднем длится 3 часа 10 минут, за это время самолёт преодолевает расстояние в 1759 километров"...
а ха х
😂
Яндекс то да, единственный верный источник.
не я сам пару недель назад летал)
предположу, что яндексы путаются в часовых поясах.
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Ответ Kirill Lukonin
Да зачем они нужны!!! Дайте лучше денег Дизелисту!!!
А почему не Дизелю?
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Ответ Anti S
хабаровск Пекин 3.5 часа?! это на чем? на "кукурузнике"? сам то видимо не летал? по факту туда пару часов лета https://www.anywayanyday.com/routes/khabarovsk-beijing/#:~:text=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7,21%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD.
Набери Яндекс, умник! Дословно "Прямой перелёт в среднем длится 3 часа 10 минут, за это время самолёт преодолевает расстояние в 1759 километров"...
0
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Ответ Russ Ivan
Среднее время перелёта из Москвы в Шанхай: 8ч 37мин Москва - Хабаровск 7ч 35мин Москва - Пекин 6ч 55мин Москва - Владивосток 8ч 35мин Хабаровск - Пекин 3ч 10мин Так что ещё один клуб на ДВ вполне укладывается, пусть играют у себя на родине, никто не против...
хабаровск Пекин 3.5 часа?! это на чем? на "кукурузнике"?
сам то видимо не летал? по факту туда пару часов лета
https://www.anywayanyday.com/routes/khabarovsk-beijing/#:~:text=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7,21%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD.
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0
Ответ КЕША
Вложите деньги в развитие детского хоккея , чтобы форма была хотя бы базовая для тех детишек, чьим родителям сложно приобрести. Сколько от безденежья пропадает новых Малкиных, Панариных, Ларионовых, чтобы доступ к первым тренировкам был абсолютно для всех желающих. При каждой школе создать резерв экипировки - те родители , кто не станет продавать , к примеру, детский шлем Easton, мог спокойно передать экипировку выросшего ребенка в школу. Механизмы можно легко проработать.
В детский хоккей куча денег вкладывается
+3
-3
0
Ужас.
Давайте еще в Индии и Дубае по клубу
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