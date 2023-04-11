Алексей Морозов: «КХЛ хотелось бы видеть «Куньлунь» в Китае. Это новый рынок, популяризация лиги в большой стране, местные болельщики, ажиотаж»

Теги болельщики Алексей Морозов КХЛ Матч ТВ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Алексей Морозов высказался о том, что «Куньлунь» продолжит играть в России.

– «Куньлунь» приобретает особый статус с учетом того, как в Москву приезжал товарищ Си. Как вы относитесь к тому, что китайский клуб и в следующем сезоне будет выступать в Мытищах?

– Только на днях мы получили письмо от «Куньлуня» о том, что они хотят остаться в Подмосковье. Мы пока нюансы не обсуждали. А так лиге хотелось бы видеть «Куньлунь» в Китае. Это новый рынок, популяризация лиги в большой стране, местные болельщики, ажиотаж.

Но нельзя снять команду с чемпионата со ловами: «Когда вернетесь в Китай, тогда будете играть с нами». «Куньлунь» должен жить, играть в хоккей, наращивать свой потенциал.

Поговорим еще, пообщаемся. Есть проект, что «Куньлунь» проведет какие-то матчи в Китае. Мы это еще обсудим, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Морозов.

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10 комментариев

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Олег
Этот клуб создан, только для отмывки денег..
Больше я ненавижу причины...
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Francesc Fàbregas
Дед сказал с кем дружить, с тем и будем
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гилберт
Я думаю игроки Куньлуня сильно удивятся когда им зачем то скажут ехать в Китай.
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Александр Сандалов
Ответ chto s licom?
И дальше что? Вы написали про единицы, я привел статистику, которая опровергает ваши слова, при чем здесь доли какие то, страны, не пойму
Несколько тысяч -это единицы,для 1,5 миллиардного населения.Эти цифры только подтверждают ,что хоккей там не всрался.
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chto s licom?
Ответ Александр Сандалов
огромная доля ,для самой большой страны в мире по численности .
И дальше что? Вы написали про единицы, я привел статистику, которая опровергает ваши слова, при чем здесь доли какие то, страны, не пойму
+1
-1
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Александр Сандалов
Ответ chto s licom?
если что в китае 8к профессиональных хоккеистов, а не единицы, как вы написали
огромная доля ,для самой большой страны в мире по численности .
+1
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maxoc
Кому действительно нужен этот клуб, кроме кучки денежных мешков? Да ещё и играет в Подмосковье. Клуб из Китая в Подмосковье, ну и бред
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chto s licom?
Ответ Александр Сандалов
Да не нужен там хоккей , неужели после нескольких сезонов этого не понять было? Антирекорды посещаемости ,игра домашних матчей а РФ , абсолютно нулевая узнаваемость среди населения в Китае . Учитывая,что в Китае хоккеем занимаются единицы ,гиблая затея ,клуб создавался явно для чего то другого
если что в китае 8к профессиональных хоккеистов, а не единицы, как вы написали
+1
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+1
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Melnikov1968
Да гоните вы этот днищенский клуб, играют хреново, зрителей нет, прогресс отсутствует. Ну нельзя же только о бабках думать. Не будет в Китае хоккея, хоть вы пуп разорвите.
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Александр Сандалов
Да не нужен там хоккей , неужели после нескольких сезонов этого не понять было? Антирекорды посещаемости ,игра домашних матчей а РФ , абсолютно нулевая узнаваемость среди населения в Китае . Учитывая,что в Китае хоккеем занимаются единицы ,гиблая затея ,клуб создавался явно для чего то другого
+1
0
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