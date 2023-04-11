Алексей Морозов: «КХЛ хотелось бы видеть «Куньлунь» в Китае. Это новый рынок, популяризация лиги в большой стране, местные болельщики, ажиотаж»

Алексей Морозов высказался о том, что «Куньлунь» продолжит играть в России.

– «Куньлунь» приобретает особый статус с учетом того, как в Москву приезжал товарищ Си. Как вы относитесь к тому, что китайский клуб и в следующем сезоне будет выступать в Мытищах?

– Только на днях мы получили письмо от «Куньлуня» о том, что они хотят остаться в Подмосковье. Мы пока нюансы не обсуждали. А так лиге хотелось бы видеть «Куньлунь» в Китае. Это новый рынок, популяризация лиги в большой стране, местные болельщики, ажиотаж.

Но нельзя снять команду с чемпионата со ловами: «Когда вернетесь в Китай, тогда будете играть с нами». «Куньлунь» должен жить, играть в хоккей, наращивать свой потенциал.

Поговорим еще, пообщаемся. Есть проект, что «Куньлунь» проведет какие-то матчи в Китае. Мы это еще обсудим, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Морозов.