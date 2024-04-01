Журналист The Hockey News о Федорове в «Детройте»: «Болельщики ждут его, но сейчас нет признаков того, что «Ред Уингс» рассматривают смену тренера»

Журналист The Hockey News оценил шансы Сергея Федорова возглавить «Детройт».

Ранее ЦСКА объявил о решении не продлевать контракт с главным тренером , выигравшим два Кубка Гагарина подряд, после вылета от «Локомотива» (1-4) в 1-м раунде нынешнего розыгрыша плей-офф. Армейцев возглавил Илья Воробьев.

«Что ждет Сергея Федорова дальше? Теперь, после трех лет работы тренером московского ЦСКА, возможно ли, что тренерское будущее Федорова в ?

Многие болельщики «Ред Уингс» с нетерпением ждут возвращения в роли тренера человека, выигравшего три Кубка Стэнли, «Харт Трофи» и два «Селки Трофи» вместе с « ». Однако сейчас нет никаких признаков того, что «Ред Уингс» рассматривают возможность смены тренера.

У Дерека Лалонда остался один год по трехлетнему соглашению, и у нас нет оснований полагать, что генеральный менеджер рассматривает возможность сокращения контракта.

Возможно, влияет решение Федорова согласиться на оффер-шит «Каролины» после разногласий с руководством в сезоне-1997/1998, а затем и переход в «Анахайм» в межсезонье 2003 года в качестве свободного агента. Говорили, что это испортило отношения Сергея с владельцами клуба.

Если эта ситуация до сих пор не решена, трудно представить Федорова снова в «Детройте», – написал Сэм Стоктон.

«Детройт» проиграл 4 матча подряд. Команда занимает 9-е место в Восточной конференции, на 2 очка отставая от 8-й строчки.

ЦСКА поменял тренера – назначил Воробьева. Что надо об этом знать?