Журналист The Hockey News о Федорове в «Детройте»: «Болельщики ждут его, но сейчас нет признаков того, что «Ред Уингс» рассматривают смену тренера»

Теги ЦСКА возможные переходы Каролина Детройт Анахайм Сергей Федоров НХЛ Стив Айзерман КХЛ Дерек Лалонд Хоккей

Журналист The Hockey News оценил шансы Сергея Федорова возглавить «Детройт».

Ранее ЦСКА объявил о решении не продлевать контракт с главным тренером Сергеем Федоровым, выигравшим два Кубка Гагарина подряд, после вылета от «Локомотива» (1-4) в 1-м раунде нынешнего розыгрыша плей-офф. Армейцев возглавил Илья Воробьев.

«Что ждет Сергея Федорова дальше? Теперь, после трех лет работы тренером московского ЦСКА, возможно ли, что тренерское будущее Федорова в НХЛ?

Многие болельщики «Ред Уингс» с нетерпением ждут возвращения в роли тренера человека, выигравшего три Кубка Стэнли, «Харт Трофи» и два «Селки Трофи» вместе с «Детройтом». Однако сейчас нет никаких признаков того, что «Ред Уингс» рассматривают возможность смены тренера.

У Дерека Лалонда остался один год по трехлетнему соглашению, и у нас нет оснований полагать, что генеральный менеджер Стив Айзерман рассматривает возможность сокращения контракта.

Возможно, влияет решение Федорова согласиться на оффер-шит «Каролины» после разногласий с руководством в сезоне-1997/1998, а затем и переход в «Анахайм» в межсезонье 2003 года в качестве свободного агента. Говорили, что это испортило отношения Сергея с владельцами клуба.

Если эта ситуация до сих пор не решена, трудно представить Федорова снова в «Детройте», – написал Сэм Стоктон.

«Детройт» проиграл 4 матча подряд. Команда занимает 9-е место в Восточной конференции, на 2 очка отставая от  8-й строчки.

ЦСКА поменял тренера – назначил Воробьева. Что надо об этом знать?

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну если только совет ветеранов детройта порекомендует... Хотя откуда в замшелом детройте такая прогрессивная вещь как совет ветеранов?
+13
0
+13
Неужели из кахаэловских претендентов, допустим тот же АБ озолотивший дедушку Билли и нитолько его так мало дает, что нужно вот такими моментами давить
+1
0
+1
В очередь... Есть же великий Ларионов ещё...
+6
-6
0
Ответ Вадим Сидоров
Думаю если и пригласят, то максимум ассистентом. Евротренеры не в почёте в НХЛ, вернее в целом больших успехов они не добились.
Кто его знает.... Может и дадут шанс!!!
+2
-2
0
Ответ srs
Неужели из кахаэловских претендентов, допустим тот же АБ озолотивший дедушку Билли и нитолько его так мало дает, что нужно вот такими моментами давить
Ведь мистер Федс пойдет в клуб который имеет претензии на чашку. АБ всегда имеет. Крылья на сегодня еще нет
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий