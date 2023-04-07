«Детройт» не вышел в плей-офф в 7-м сезоне подряд и повторил клубный антирекорд

«Ред Уингс» лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли, уступив «Баффало» (6:7 Б) в регулярном чемпионате.

Команда под руководством Дерека Лалонда (работает первый сезон) набрала 80 очков в 78 играх – лучший результат с сезона-2015/16 (когда и был последний на сегодня выход в плей-офф).

« » не попал в кубковые матчи в 7-м сезоне подряд и повторил клубный антирекорд.

Прошлая серия продолжалась с 1971 по 1977 годы, при этом после выхода во 2-й раунд в 1978 году последовало еще 6 подряд невыходов в плей-офф (эта эпоха получила название Dead Wings – «Мертвые Крылья»).