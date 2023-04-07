«Детройт» не вышел в плей-офф в 7-м сезоне подряд и повторил клубный антирекорд
«Детройт» не вышел в плей-офф в 7-м сезоне подряд и повторил клубный антирекорд
«Ред Уингс» лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли, уступив «Баффало» (6:7 Б) в регулярном чемпионате.
Команда под руководством Дерека Лалонда (работает первый сезон) набрала 80 очков в 78 играх – лучший результат с сезона-2015/16 (когда и был последний на сегодня выход в плей-офф).
«Детройт» не попал в кубковые матчи в 7-м сезоне подряд и повторил клубный антирекорд.
Прошлая серия продолжалась с 1971 по 1977 годы, при этом после выхода во 2-й раунд в 1978 году последовало еще 6 подряд невыходов в плей-офф (эта эпоха получила название Dead Wings – «Мертвые Крылья»).
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а вот на Западе Нэшвилл неожиданно ожил и может еще побороться за 8-ку.
Последний раз детройтская команда проходила дальше первого раунда плей-офф в 2013.
Такая жесть)
Восточная конференция очень сильная, помимо шестерки команд уже прошедших в ПО есть еще айлы, пантеры и набирающие обороты сейбрс.
Это не считая пингвинов и вашиков, которые хоть уже и не так страшны и опасны как раньше, но кое что еще могут.
Нынешнему Детройту просто нет места в восьмерке с таким составом, увы. Нужно серьезное обновление и выращивание своих молодых звезд + ослабление/старение конкурентов. Вашики и пингвины как раз стареют, но их места в ПО уже готовы занять другие, и это вовсе не Детройт, увы…
Ларкин так и не вырос в игрока-лидера топ уровня, а подписания Айзерманом новых игроков пока результата заметного не дают.
А когда говорят, вот щас раскроются молодые таланты Рэймонд, Зайдер и тд. Уже раскрылись! Пул таких проспектов есть в 3/4 команд НХЛ.
Вот и вот