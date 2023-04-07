«Детройт» не вышел в плей-офф в 7-м сезоне подряд и повторил клубный антирекорд

Теги Кубок Стэнли Детройт НХЛ Стив Айзерман рекорды Дерек Лалонд Хоккей

«Детройт» не вышел в плей-офф в 7-м сезоне подряд и повторил клубный антирекорд

«Ред Уингс» лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли, уступив «Баффало» (6:7 Б) в регулярном чемпионате. 

Команда под руководством Дерека Лалонда (работает первый сезон) набрала 80 очков в 78 играх – лучший результат с сезона-2015/16 (когда и был последний на сегодня выход в плей-офф). 

«Детройт» не попал в кубковые матчи в 7-м сезоне подряд и повторил клубный антирекорд.

Прошлая серия продолжалась с 1971 по 1977 годы, при этом после выхода во 2-й раунд в 1978 году последовало еще 6 подряд невыходов в плей-офф (эта эпоха получила название Dead Wings – «Мертвые Крылья»). 

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22 комментария

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See what
Команда повторяет судьбу города.
2-х миллионная автомобильная столица 1950-х превратилась в 600-тысячник 2020-х с 90% "черного населения"
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ABarca777
Ответ ABarca777
Я посмотрел. Флорида будет играть с Каролиной, когда ей будет неважно сколько очков. Остальные проходные.
Да и сегодня как Каролина Нэшвиллу слила... Вообще к ней больше всего вопросов. Такое ощущение, что команда на спаде.
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ABarca777
Ответ Белый офицер
Посмотри с кем играет Флорида, а с кем Питтсбург.
Я посмотрел. Флорида будет играть с Каролиной, когда ей будет неважно сколько очков. Остальные проходные.
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Белый офицер
В этом сезоне уже видно просвет. Детройт идет на поправку.
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Белый офицер
Ответ ABarca777
Думаю, все и так понятно. По календарю Флорида и Острова должны выиграть все 3 игры. Питтсбург будет в пролете. а вот на Западе Нэшвилл неожиданно ожил и может еще побороться за 8-ку.
Посмотри с кем играет Флорида, а с кем Питтсбург.
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ABarca777
Думаю, все и так понятно. По календарю Флорида и Острова должны выиграть все 3 игры. Питтсбург будет в пролете.

а вот на Западе Нэшвилл неожиданно ожил и может еще побороться за 8-ку.
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ABarca777
Ответ Andy Brandy
Тут проблема, скорее всего, в самом городе. Трудно привлечь нормальных игроков в город, уровень преступности и бедности которого достиг своего исторического максимума (и, видимо, это ещё не предел)
Там уже пару лет как идет медленный разворот. После ковид и начала массового произоводства электрокаров, думаю, Детройт оживет достаточно быстро.
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Хей-Хо, а ну пошли!
Звучит, как песня . С прозябанием.
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Мистер Кафель
Злая аура одного арменина.
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Сивуч
Ответ Andy Brandy
Тут проблема, скорее всего, в самом городе. Трудно привлечь нормальных игроков в город, уровень преступности и бедности которого достиг своего исторического максимума (и, видимо, это ещё не предел)
То ли еще будет) Не зря же в одном из фильмов Пола Верховена хаос происходит именно в Детройте)
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oberkorn
Рановато айзерман решил из ребилда вынырнуть. Учитывая силу предстоящего драфта, надо было этот сезон сливать, и после этого начинать путь наверх
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Andy Brandy
Ответ Рамиль Кизимов
Быть болельщиком детройтских команд сейчас это беспрерывно страдать) Red Wings 7 сезонов без плей-офф. Lions 6 сезонов без плей-офф, последний раз выигрывали в плей-офф в 1991, это с запасом самая длинная серия в NFL. Tigers 8 сезонов без плей-офф. Pistons относительно недавно выходили, в 2019, но последняя победа в матче была в 2008, после этого три раза по 4:0 отлетали в первом раунде. Последний раз детройтская команда проходила дальше первого раунда плей-офф в 2013. Такая жесть)
Тут проблема, скорее всего, в самом городе. Трудно привлечь нормальных игроков в город, уровень преступности и бедности которого достиг своего исторического максимума (и, видимо, это ещё не предел)
+13
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Верховенский1990
Ну это можно сказать мелочи, Монреаль кубок выигрывали последний раз 30 лет назад, а Торонто вообще 56 лет назад.
+3
-1
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Рамиль Кизимов
Быть болельщиком детройтских команд сейчас это беспрерывно страдать) Red Wings 7 сезонов без плей-офф. Lions 6 сезонов без плей-офф, последний раз выигрывали в плей-офф в 1991, это с запасом самая длинная серия в NFL. Tigers 8 сезонов без плей-офф. Pistons относительно недавно выходили, в 2019, но последняя победа в матче была в 2008, после этого три раза по 4:0 отлетали в первом раунде.
Последний раз детройтская команда проходила дальше первого раунда плей-офф в 2013.
Такая жесть)
+18
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АРХАТ
Ответ Idacius
Что-то начала затягиваться перестройка
Ставка на рынок свободных агентов не оправдалась
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АРХАТ
Молодцы
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Maasd4m
Скорее всего и в следующем сезоне не выйдут.
Восточная конференция очень сильная, помимо шестерки команд уже прошедших в ПО есть еще айлы, пантеры и набирающие обороты сейбрс.
Это не считая пингвинов и вашиков, которые хоть уже и не так страшны и опасны как раньше, но кое что еще могут.
Нынешнему Детройту просто нет места в восьмерке с таким составом, увы. Нужно серьезное обновление и выращивание своих молодых звезд + ослабление/старение конкурентов. Вашики и пингвины как раз стареют, но их места в ПО уже готовы занять другие, и это вовсе не Детройт, увы…
Ларкин так и не вырос в игрока-лидера топ уровня, а подписания Айзерманом новых игроков пока результата заметного не дают.
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гилберт
А им и так нормально.
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mbauer
Ну уже лучше хотя бы. Есть надежда
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vds2077
да скорее всего, пока Ларкин топцентр, ничего и не изменится, то есть перестройка затянется еще лет на 7.
А когда говорят, вот щас раскроются молодые таланты Рэймонд, Зайдер и тд. Уже раскрылись! Пул таких проспектов есть в 3/4 команд НХЛ.
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Idacius
Что-то начала затягиваться перестройка
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Зубы Дзюбы
А Сиэттл за 2 сезона вышел.

Вот и вот
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