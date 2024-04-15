Терещенко о 7-й игре: «Небольшой перевес у «Металлурга» из-за домашнего льда. В прошлом матче они полностью владели инициативой, но проиграли из-за ошибок»

Алексей Терещенко поделился мнением о фаворите седьмой игры полуфинала плей-офф.

Счет в серии между «Автомобилистом» и «Металлургом» равный – 3-3. Седьмая игра состоится 15 апреля в Магнитогорске. Начало в 17:00 по московскому времени.

«Наверное, небольшой перевес отдам «Магнитке» из-за домашней площадки. В принципе, «Металлург» достаточно неплохо играл в последнем матче, за исключением первого периода полностью владел инициативой, но проиграл из-за ошибок и контратак.

Магнитогорск – атакующая команда. Хотя и «Автомобилист» забивает достаточно много. Наверное, будет увлекательный седьмой матч. По большому счету, по-другому в таком матче и быть не может. Здесь напряжение очень большое, цена ошибки высока», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.