Терещенко о 7-й игре: «Небольшой перевес у «Металлурга» из-за домашнего льда. В прошлом матче они полностью владели инициативой, но проиграли из-за ошибок»

Теги Металлург Мг Автомобилист Алексей Терещенко КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Алексей Терещенко поделился мнением о фаворите седьмой игры полуфинала плей-офф.

Счет в серии между «Автомобилистом» и «Металлургом» равный – 3-3. Седьмая игра состоится 15 апреля в Магнитогорске. Начало в 17:00 по московскому времени.

«Наверное, небольшой перевес отдам «Магнитке» из-за домашней площадки. В принципе, «Металлург» достаточно неплохо играл в последнем матче, за исключением первого периода полностью владел инициативой, но проиграл из-за ошибок и контратак.

Магнитогорск – атакующая команда. Хотя и «Автомобилист» забивает достаточно много. Наверное, будет увлекательный седьмой матч. По большому счету, по-другому в таком матче и быть не может. Здесь напряжение очень большое, цена ошибки высока», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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1 комментарий
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К сожалению, ММГ любят растранжирить преимущество. Права на ошибку сегодня нет ни у кого. Перед матчем хочу поздравить всех болельщиков: Авто сенсационно снес всех фаворитов со своего пути и впервые взлетел так высоко в кубковой гонке; ММГ с новым тренером и обновленно-омоложенным составом смог показать крутую игру как в сезоне, так и в ПО. Браво, команды! Являясь болельщиком Магнитки, естественно напишу: Металлург-чемпион! Красивого нам хоккея!
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