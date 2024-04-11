Терещенко о легионерах: «Пакетт выигрывал Кубок Стэнли, Буше – топовый игрок. На них народ ходит смотреть, они повышают уровень лиги. Нужно у кого-то учиться и расти»

Алексей Терещенко поделился мнением об иностранцах в КХЛ.

Вчера появилась информация о том, что в КХЛ могут вернуть лимит в пять легионеров в следующем сезоне.

«Взять того же Буше. Топовый игрок. Почему таких же игроков не привозить и не приглашать в команду?

Тот же Уил, Хмелевски и так далее. Тот же Пакетт, например, в «Динамо». Человек выигрывал Кубок Стэнли. Вы посмотрите, как он играет: и шайбы ловит на себя, умеет играть «4 на 5», «5 на 4». Он выигрывал кубок не просто так.

На них народ ходит смотреть. Они повышают уровень лиги. Если мы хотим расти, то нужно не в тепличных условиях это делать. Нужно же у кого-то расти, у кого-то учиться», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.