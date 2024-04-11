Терещенко о легионерах: «Пакетт выигрывал Кубок Стэнли, Буше – топовый игрок. На них народ ходит смотреть, они повышают уровень лиги. Нужно у кого-то учиться и расти»

Теги Кубок Стэнли Алексей Терещенко КХЛ Динамо Джордан Уил лимит на легионеров Рид Буше Седрик Пакетт Чемпионат.com Саша Хмелевски Хоккей

Алексей Терещенко поделился мнением об иностранцах в КХЛ.

Вчера появилась информация о том, что в КХЛ могут вернуть лимит в пять легионеров в следующем сезоне.

«Взять того же Буше. Топовый игрок. Почему таких же игроков не привозить и не приглашать в команду?

Тот же Уил, Хмелевски и так далее. Тот же Пакетт, например, в «Динамо». Человек выигрывал Кубок Стэнли. Вы посмотрите, как он играет: и шайбы ловит на себя, умеет играть «4 на 5», «5 на 4». Он выигрывал кубок не просто так.

На них народ ходит смотреть. Они повышают уровень лиги. Если мы хотим расти, то нужно не в тепличных условиях это делать. Нужно же у кого-то расти, у кого-то учиться», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий