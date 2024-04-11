Терещенко о минском «Динамо»: «Квартальнов заставил легионеров уважать Беларусь. Не хочешь играть – до свидания. При мне иностранцы там что хотели, то и делали»

Алексей Терещенко рассказал о ситуации с легионерами в минском «Динамо».

Трехкратный чемпион мира играл за клуб из Беларуси в сезоне-2018/2019.

Дмитрий Квартальнов возглавил «Динамо» Минск в прошлом сезоне. Под его руководством клуб занял седьмое место в Западной конференции и уступил московскому «Динамо» в первом раунде плей-офф со счетом 2-4.

«Дмитрий Вячеславович Квартальнов заставил же легионеров уважать Беларусь. Кто не хотел играть, того сразу посадил. Не хочешь играть – до свидания. Ты уважай страну, куда ты приезжаешь, уважай клуб, в котором играешь.

Когда я играл в Минске в 2018 году, иностранцы там что хотели, то и делали. А их там все холят, обидеть боятся. Ребята, будьте добры играть, если приезжаете, отдаваться.

Вас приглашают, чтобы вы поднимали уровень нашего хоккея, чтобы молодые росли», – сказал бывший игрок минского «Динамо» и других клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Терещенко.