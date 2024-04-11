Алексей Терещенко: «Можно вообще без лимита. Главное – качество легионеров, которых будут привозить. Повысится уровень лиги и конкуренция»

Теги Алексей Терещенко КХЛ лимит на легионеров Чемпионат.com Хоккей

Алексей Терещенко поделился мнением о возможном изменении лимита в КХЛ.

В сезоне-2023/24 клубы Фонбет Чемпионата КХЛ могут заявлять на матч только трех легионеров. Ранее действовал лимит в пять иностранцев.

Появилась информация о том, что в КХЛ вернут лимит в пять легионеров в следующем сезоне.

«Я нормально отношусь к увеличению числа легионеров. Можно вообще без лимита обходиться. Самое главное – это качество легионеров, которых будут привозить менеджеры.

Или они будут деньги на них зарабатывать в своих интересах, или будут привозить хороших легионеров, которые готовы приехать играть в нашей лиге. Высокого уровня, которые играют в сборной.

Опять же, уровень лиги будет повышаться, конкуренция будет», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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1 комментарий
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Абсолютно. Правда не все хорошие игроки из северо-американского рынка имеют возможность сыграть за сборную. Так же как в НХЛ. Особенно если на драфте не оценили, попал не в ту систему, а то и ростом не вышел, возможно хват неправильный...
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