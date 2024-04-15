Кноблаух о травме Макдэвида: «Его состояние лучше и лучше с каждым днем. Думали, что все пройдет быстрее, но не хотим рисковать»

Тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух рассказал о состоянии Коннора Макдэвида.

27-летний форвард пропустил три последних матча из-за травмы нижней части тела.

«Макдэвид чувствует себя лучше, но, по совету врачей, лучше подождать. У них гораздо больше опыта в лечении травм, чем у меня.

Коннор знает свое тело, но я думаю, что самое главное – то, что говорят врачи. Они дают советы о том, какова вероятность, что все будет хорошо, если он сейчас выйдет на лед, не станет ли еще хуже.

Очевидно, мы не хотим рисковать и усугубить травму, поэтому не торопимся. Было бы здорово выиграть в дивизионе и получить домашний лед на более длительный срок, но это не самое главное.

Состояние Макдэвида лучше и лучше с каждым днем. Мы были более оптимистичны, думая, что все пройдет быстрее, но на это нужно время, и мы просто осторожничаем.

Хотим убедиться, что все – не только Коннор, но и вся команда – здоровы и готовы к работе, и делаем все возможное для каждого члена команды», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.

В этом сезоне Макдэвид набрал 130 (31+99) очков в 74 играх и занимает третье место в гонке бомбардиров.