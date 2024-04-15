«Анахайм» подписал контракт новичка с Готье. Лучший снайпер NCAA был обменян в «Дакс» после отказа играть за «Филадельфию»

«Анахайм» подписал контракт новичка с форвардом Каттером Готье.

Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на 3 сезона, при этом текущий зачтется как первый (так как возраст подписания контракта новичка больше 19 лет, правило активации при 10 играх не действует).

Ожидается, что он дебютирует в НХЛ в заключительном для «Дакс» матче регулярного чемпионата против «Вегаса».

« » ранее приобрел права на американца у «Филадельфии» в обмен на защитника Джейми Дрисдейла.

«Флайерс» обменяли игрока, выбранного под 5-м номером на драфте НХЛ-2022, так как он отказался играть за клуб.

В этом сезоне Готье выступал в и дошел до финала национального чемпионата с Бостонским колледжем.

Он стал лучшим снайпером лиги с 38 голами в 41 матче (лучший результат в студенческом чемпионате с сезона-1999/00) при 65 очках (второй показатель в этом сезоне).

Также Каттер выиграл МЧМ-2024 со сборной США, набрав 12 (2+10) очков в 7 матчах на турнире.

Подписание профессионального контракта означает, что игрок не вернется в колледж в следующем сезоне.