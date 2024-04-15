«Анахайм» подписал контракт новичка с Готье. Лучший снайпер NCAA был обменян в «Дакс» после отказа играть за «Филадельфию»
«Анахайм» подписал контракт новичка с форвардом Каттером Готье.
Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на 3 сезона, при этом текущий зачтется как первый (так как возраст подписания контракта новичка больше 19 лет, правило активации при 10 играх не действует).
Ожидается, что он дебютирует в НХЛ в заключительном для «Дакс» матче регулярного чемпионата против «Вегаса».
«Анахайм» ранее приобрел права на американца у «Филадельфии» в обмен на защитника Джейми Дрисдейла.
«Флайерс» обменяли игрока, выбранного под 5-м номером на драфте НХЛ-2022, так как он отказался играть за клуб.
В этом сезоне Готье выступал в NCAA и дошел до финала национального чемпионата с Бостонским колледжем.
Он стал лучшим снайпером лиги с 38 голами в 41 матче (лучший результат в студенческом чемпионате с сезона-1999/00) при 65 очках (второй показатель в этом сезоне).
Также Каттер выиграл МЧМ-2024 со сборной США, набрав 12 (2+10) очков в 7 матчах на турнире.
Подписание профессионального контракта означает, что игрок не вернется в колледж в следующем сезоне.
“Да, моим любимым игроком в детстве был Кросби по многим причинам”, - сказал Готье. “Единственное, что мне в нем понравилось: я видел видео, где он рос и забрасывал шайбы в сушилку для белья. Итак, я бы сделал то же самое, забросил шайбу в сушилку, попытался быть Сидом Кидом.
Вот в чём причина не играть в Филе)