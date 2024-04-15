Женская сборная Канады выиграла ЧМ, победив в финале США (6:5 ОТ). Счет по титулам – 13:10

Женская сборная Канады выиграла ЧМ, победив в финале США (6:5 ОТ).

Титул стал для канадок 13-м в истории турнира (проводится с 1990 года). Американки выигрывали чемпионат 10 раз.

В этом году турнир проходил в США – в Ютике (штат Нью-Йорк) на арене вместимостью 3860 мест. Аудитория финального матча составила 4142 зрителя.

ЧМ по хоккею (женщины)

Финал

США – Канада – 5:6 ОТ (1:1, 2:2, 2:2, 0:1)

Голы: Эдвардс, Келлер, Карпентер, Найт, Харви – Пулен-2, Эмброуз, Гослинг, Кларк, Сердачни (овертайм)

MVP турнира была признана 20-летняя Лайла Эдвардс. Форвард сборной США набрала 8 (6+2) очков в 7 матчах на дебютном турнире.

Самыми результативными игроками стали 3 хоккеистки сборной США – Александра Карпентер, Хилари Найт и Кэролайн Харви, набравшие по 10 очков.