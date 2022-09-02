Американка Хилари Найт установила рекорд по очкам в истории женских ЧМ. Она набрала 87 баллов, опередив Викенхайзер

Американская хоккеистка установила новый рекорд по количеству набранных очков в истории женских чемпионатов мира.

Нападающий сборной США Хилари Найт набрала 3 (1+2) очка в четвертьфинальном матче ЧМ-2022 против команды Венгрии (12:1).

Таким образом, 33-летняя хоккеиста вышла на первое место по набранным очкам за всю истории женских чемпионатов мира.

Найт проводит свой 12-й чемпионат мира и в общей сложности записала на свой счет 87 (51+36) очков в 64 матчах.

Американка опередила канадку Хэйли Викенхайзер, на счету которой 86 (37+49) баллов в 61 игре. Викенхайзер является членом Зала хоккейной славы.