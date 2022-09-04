Женский ЧМ-2022. Канада и США сыграют в финале в 20-й раз за 21 турнир в истории

Канада и США сыграют в финале женского ЧМ в 20-й раз за 21 турнир в истории.

В этом году турнир проходит в Дании. Сборная России не была допущена к участию по решению ИИХФ.

Женский ЧМ проводится с 1990 года, нынешний турнир – 21-й по счету.

Канадки выиграли золотые медали в общей сложности 11 раз, американки – 9.

За все время команды только один раз не встретились в финале между собой – в 2019 году соперником сборной США была команда Финляндии, обыгравшая Канаду в полуфинале.

Женский ЧМ-2022

Финал

Канада – США – 20:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.