«Авангард» хочет обменять Пьянова. Форвард может вернуться в «Сибирь» (Михаил Зислис)

«Авангард» ищет варианты обмена Валентина Пьянова.

32-летний нападающий может покинуть омскую команду в межсезонье.

«Авангард» ищет варианты обмена для Валентина Пьянова. Напрашивается возвращение форварда в «Сибирь».

В клубе еще не утвердили нового главного тренера, поэтому к решению кадровых вопросов по составу приступят позднее», – сообщает журналист Михаил Зислис.

В прошедшем регулярном чемпионате Пьянов провел 62 матча за «Авангард» и набрал 27 (12+15) очков при показателе полезности «-19». В плей-офф он заработал 2 (0+2) очка в 12 играх.

Уроженец Новосибирска играл за «Сибирь» в сезонах-2021/22 и 2022/23.