«Авангард» хочет обменять Пьянова. Форвард может вернуться в «Сибирь» (Михаил Зислис)

Теги Авангард Сибирь возможные переходы КХЛ Михаил Зислис Валентин Пьянов Хоккей

«Авангард» ищет варианты обмена Валентина Пьянова.

32-летний нападающий может покинуть омскую команду в межсезонье.

«Авангард» ищет варианты обмена для Валентина Пьянова. Напрашивается возвращение форварда в «Сибирь».

В клубе еще не утвердили нового главного тренера, поэтому к решению кадровых вопросов по составу приступят позднее», – сообщает журналист Михаил Зислис.

В прошедшем регулярном чемпионате Пьянов провел 62 матча за «Авангард» и набрал 27 (12+15) очков при показателе полезности «-19». В плей-офф он заработал 2 (0+2) очка в 12 играх.

Уроженец Новосибирска играл за «Сибирь» в сезонах-2021/22 и 2022/23. 

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18 комментариев
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Ответ Вячеслав Лобачев
В Сибири он добротно играет)
Вот только Сибирь, я думаю, не очень то горит его возвращать
+6
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+6
В Татарске нет хоккейной команды? Пусть уже на пол пути остановится между Омском и Новосибирском
+6
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+6
А чё не в Питсбург на Кросби? Хочет же. Если Пьянова обменяют, это будет значить что в Сибири работнички похуже курьянова
+4
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+4
Без обид, но это хорошая новость💪
+3
0
+3
Ответ Вячеслав Лобачев
Спокойно в 3-4 звено войдет
Да хоть в 1е. Лишь бы только обменяли это недоразумение
+3
0
+3
Сибирь кажется боеспособный состав наберет на следующий сезон. Вот в Адмирал может быть
+2
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+2
Ответ Zidane 55
Секрет Полишинеля. Его сразу после подписания хотели обменять. Только кому этот балласт нужен!?
В Сибири он добротно играет)
+2
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+2
Ожидаемо
+2
0
+2
На кой этот бегунок за баблом нам сдался? Не, себе оставьте.
+1
0
+1
Молодец Курьянов видит слабое звено , надеюсь в следующем сезоне соберет чемпионскую команду .
+2
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+1
Секрет Полишинеля. Его сразу после подписания хотели обменять. Только кому этот балласт нужен!?
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Пьянова тренером всбрасываний или тренером по физ подготовке
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Зачем крысу обратно брать?
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Променял капитанскую повязку на бабло Омска
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А может в Колорадо на Маккинона? Можем любинской сгущёнки и сыр Омичка вдобавок отправить :)
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круговорот Вали
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Ответ Zidane 55
Вот только Сибирь, я думаю, не очень то горит его возвращать
Спокойно в 3-4 звено войдет
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Ответ Вячеслав Лобачев
Спокойно в 3-4 звено войдет
За еду играть будет ?
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