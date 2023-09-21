Форвард «Авангарда» Пьянов: «Омск нравится больше – солнце, комфортнее в быту, спокойно на дорогах. В Новосибирске если кого-то подрежешь, то могут догнать»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Валентин Пьянов Спорт-Экспресс Хоккей

Валентин Пьянов объяснил, почему Омск нравится ему больше Новосибирска.

Нападающий «Авангарда» поделился мыслями об итогах матча против «Сибири» (3:4).

– Тяжело вкатываться, долго не играл, потерял темп после домашнего турнира. На травму наслоилась болезнь.

Ничего, потихоньку вкачусь. Много бегал без шайбы, так как не мог нормально держать клюшку – спринтов хватало.

– Как сильно «Сибирь» изменилась по сравнению с прошлым сезоном?

– Сложно сказать. Знаю, что они пытаются играть в более активный хоккей.

Но когда они в концовке игры пытались удержать счет, то скатывались «1-4». Видно, что ребята стараются играть более открыто.

– Какие впечатления от новой арены в Новосибирске?

– На новой арене «Славься, Сибирь» по-прежнему звучит громко и с мурашками.

Когда играешь на льду, то не обращаешь внимания, что там за площадкой. Внутри есть какие-то недоделки, но это все поправимо. Лед пока крошится, но нужно время.

– На презентации «Авангарда» вы сказали, что Омск – самый лучший город.

– Как город Омск мне нравится больше, чем Новосибирск. Там больше солнца, более спокойно на дорогах.

В Новосибирске если кого-то подрежешь, то тебя могут догнать. Именно в плане быта мне комфортнее в Омске.

Но Новосибирск банально больше и там больше досуга. У каждого города есть свои плюсы и минусы, – сказал нападающий «Авангарда» Валентин Пьянов, ранее игравший в «Сибири».

6 комментариев

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Михаил Опякин
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Tima_Milan
просто надо ездить трезвым, добавил Пьянов
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Rodgeras
А ещё он назвал новосибирцев земляными червяками!😁
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Вова Горшенко
поверь на слова в Омске тоже могут догнать.
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Artem Yudin
Ответ Михаил Опякин
Видимо часто догоняли
Автографы?))
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HockeyMan
Ответ Вова Горшенко
поверь на слова в Омске тоже могут догнать.
Был опыт?) Вас догоняли?
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