Курьянов о будущем Пьянова в «Авангарде»: «Минус зашкаливает. Вопрос на обсуждении. Думаем, размышляем»

Антон Курьянов оценил игру Валентина Пьянова в «Авангарде».

– Много вопросов по . Почему он пользуется таким доверием, что его ставят даже в первое большинство? У него полезность «минус 24» за сезон, нет силовой борьбы (19 хитов). Да и по очкам так себе: 12+17 в 74 матчах.

– Тоже для меня немного загадочный момент.

В первом составе большинства он побыл пару матчей, когда у нас шли травмы и нужно было что-то менять. Пьянов выходит на «бампере», и он там самый полезный игрок из тех, кого мы пробовали на этом месте.

Его минус зашкаливает. Единственный в команде, кто так выбился. Поэтому вопрос на обсуждении. Сидим, думаем, размышляем.

Если бы мы говорили после 30 апреля, то я бы дал конкретику. А сейчас не совсем правильно рассказывать о наших дальнейших мыслях.

Тем более Валентин имеет действующий контракт еще на один год, – сказал генеральный менеджер « » .

В прошедшее межсезонье нападающий перешел в «Авангард» из «Сибири», подписав договор с зарплатой около 45 миллионов рублей в год.