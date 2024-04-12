Курьянов о будущем Пьянова в «Авангарде»: «Минус зашкаливает. Вопрос на обсуждении. Думаем, размышляем»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Валентин Пьянов Матч ТВ Хоккей

Антон Курьянов оценил игру Валентина Пьянова в «Авангарде».

– Много вопросов по Валентину Пьянову. Почему он пользуется таким доверием, что его ставят даже в первое большинство? У него полезность «минус 24» за сезон, нет силовой борьбы (19 хитов). Да и по очкам так себе: 12+17 в 74 матчах.

– Тоже для меня немного загадочный момент.

В первом составе большинства он побыл пару матчей, когда у нас шли травмы и нужно было что-то менять. Пьянов выходит на «бампере», и он там самый полезный игрок из тех, кого мы пробовали на этом месте.

Его минус зашкаливает. Единственный в команде, кто так выбился. Поэтому вопрос на обсуждении. Сидим, думаем, размышляем.

Если бы мы говорили после 30 апреля, то я бы дал конкретику. А сейчас не совсем правильно рассказывать о наших дальнейших мыслях.

Тем более Валентин имеет действующий контракт еще на один год, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

В прошедшее межсезонье нападающий перешел в «Авангард» из «Сибири», подписав договор с зарплатой около 45 миллионов рублей в год.

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сливать баласт, даже думать нечего
+10
0
+10
По сути его на мороз, очень странный игрок, сейчас опять в условную Сибирь уйдет, и выдаст лучший сезон, короче играет хорошо везде но не в Авангарде.
+5
0
+5
Ответ SVIASHENNIK
По сути его на мороз, очень странный игрок, сейчас опять в условную Сибирь уйдет, и выдаст лучший сезон, короче играет хорошо везде но не в Авангарде.
дак он у нас не лучше сыграл, такая же статистика почти, просто мы ему не стали наливать, во-первых денег нет во во-вторых ему цена 30, ему партнеры нужны крепкие, в борьбе он днище, руки и голова есть.
+3
0
+3
Ну зная Авангард, с таким минусом он еще в первое звено попадет 🤣
+3
-1
+2
Драфт оказов, з/п срезать в 2 раза и пусть барахтается в 4м звене.
+1
0
+1
Чем интересно думали и размышляли когда ему 45 давали? Хотя я думаю что сейчас размышляют как ему ещё накинуть. Элитный центр же. У самого СЮ его перебили.
+1
-1
0
Антон, не смеши людей, убери этого твоего дружка, иначе тебя не поймут.
Или ставьте его на 3 и 4 звено.
+1
-1
0
Обменять куда угодно и даже не думать, плюс минус это ещё не самое страшное :)
+1
-1
0
Помню смотрел его игры в 2015, 16,17, такая имба была, сломал руку и всё, конец
0
0
0
Кошелева б взять)) Идеально.
0
0
0
Это фиаско, братан
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий