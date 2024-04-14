Радулов и Шипачев покинут «Ак Барс» («Бизнес Online»)

Вадим Шипачев и Александр Радулов уйдут из «Ак Барса».

Ранее стало известно, что Радулов планирует продолжить карьеру в одном из московских клубов. Срок контракта 37-летнего форварда с «Ак Барсом» истекает 30 апреля 2024 года.

«Важный фактор решения не продлевать контракт – высокая зарплата Радулова. Также нестабильное эмоциональное состояние игрока негативно сказывалось на атмосфере в раздевалке.

Радулов часто срывался на партнерах и за любую оплошность готов был напихать им. Многим не нравилось такое поведение капитана, но приходилось терпеть из-за его статуса в команде», – сообщает «Бизнес Online».

В завершившемся регулярном чемпионате он провел 58 матчей и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на счету игрока 4 матча и 4 (1+3) балла за результативность.

Контракт Шипачева будет действовать до конца сезона-2024/25, но «Ак Барс» планирует расстаться с игроком.

В марте его агент информировал, что переговоры об обмене или расторжении договора не ведутся.

37-летний нападающий в регулярке и Кубке Гагарина отыграл 67 встреч. На его счету 46 (14+32) очков.