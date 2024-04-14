Радулов и Шипачев покинут «Ак Барс» («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс возможные переходы Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Вадим Шипачев и Александр Радулов уйдут из «Ак Барса».

Ранее стало известно, что Радулов планирует продолжить карьеру в одном из московских клубов. Срок контракта 37-летнего форварда с «Ак Барсом» истекает 30 апреля 2024 года.

«Важный фактор решения не продлевать контракт – высокая зарплата Радулова. Также нестабильное эмоциональное состояние игрока негативно сказывалось на атмосфере в раздевалке.

Радулов часто срывался на партнерах и за любую оплошность готов был напихать им. Многим не нравилось такое поведение капитана, но приходилось терпеть из-за его статуса в команде», – сообщает «Бизнес Online».

В завершившемся регулярном чемпионате он провел 58 матчей и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на счету игрока 4 матча и 4 (1+3) балла за результативность. 

Контракт Шипачева будет действовать до конца сезона-2024/25, но «Ак Барс» планирует расстаться с игроком.

В марте его агент информировал, что переговоры об обмене или расторжении договора не ведутся.

37-летний нападающий в регулярке и Кубке Гагарина отыграл 67 встреч. На его счету 46 (14+32) очков.

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44 комментария
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Надо Радулова в СКА,Чтобы он в лоб Ротенбергу дал.
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Радул в Даллас
Шипач в Вегас
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+26
Поздравления болелам Ак Барса🔥
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+11
Скатертью дорога. Зажравшиеся коты в пенсионном возрасте с дикими ценником. За эти деньги можно найти моложе и лучше.
+10
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+9
Радулов всегда был слишком высокого мнения о себе любимом , да и поведение его назвать вызывающим это еще мягко сказать.
+7
-1
+6
Ответ Tima_Milan
Радул в Даллас Шипач в Вегас
Старину Сегина в Авангард, Стефан Стамков, Кузнецов и Пьетранджело в Ак Барс?
+4
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+4
Ответ Nick Crosier
Надо Радулова в СКА,Чтобы он в лоб Ротенбергу дал.
Серьезно? Вспомни его поведение в НХЛ, большего паиньки в лиге не было ни до него, не будет и после ) Видя реальную возможность отхватить не по детски превращается в суслика. " Суслика видишь? Нет. А он есть" (с) )
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кунь лунь его дом.
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в СКА?
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Вот и раскрываются секретики, в чем и в ком было дело
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Отлично 👍🏽
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С учётом возможных уходов Билялова, Галиева и Петрова у Казани не слабо так освобождается платежка. Ещё бы грамотно этим распорядиться.
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От них никогда и е было пользы АК барсу, пустое вливание бюджетных денег Татарстана в типа звёзд.
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Про Шипу: отдадут за рубль, как и пришёл ))
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радулов покидает, не велика потеря. Что был ,что не был .
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Ответ Рокко Сиффредди
в СКА?
Спартак, ЦСКА и Динамо он вряд-ли нужен
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Куда же?
Неужели к Йозе?
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Обычно такой б/у неликвид охк динамо подбирает. Пусть разбавят гусева с этой сборной канадских воспитанников в этом втбшном денежном мешке
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в принципе, игроки не плохие, но их зп вызывают вопросы, поэтому и спрос с них такой.
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Ответ John-Vorchun
Похоже.расчищают состав от звездняка.у Анвара нет опыта работы с такими игроками
Только с Шабановым?
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Ответ srs
Старину Сегина в Авангард, Стефан Стамков, Кузнецов и Пьетранджело в Ак Барс?
Маршесо а АК барс, Вегасе не уважают легенду
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0
Ответ Дима Миронов
Маршесо а АК барс, Вегасе не уважают легенду
Тоже не помешает. Какой никакой опыт игры со Стэмкосом еще при Тампе. Тем более у Рыцарей проблемы с з/п ведомостью. Чистка вынужденная
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Ответ Tima_Milan
Радул в Даллас Шипач в Вегас
на пенсию за бугор??
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Ответ ВОЛКОДАВ
на пенсию за бугор??
Видимо доигрывать как Ягр
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Ответ Nick Crosier
Надо Радулова в СКА,Чтобы он в лоб Ротенбергу дал.
ахаха, зачет
Пусть в Медиалиге играют вместе
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Ответ Nick Crosier
Надо Радулова в СКА,Чтобы он в лоб Ротенбергу дал.
Насмешил.
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Ответ Bosniec
Скатертью дорога. Зажравшиеся коты в пенсионном возрасте с дикими ценником. За эти деньги можно найти моложе и лучше.
Янковски - Яшкин связка?! Или уже Барыбер кто
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Ответ srs
Янковски - Яшкин связка?! Или уже Барыбер кто
И кроме ПП и результативных действий Янки еще новый руководитель меньшинства. Лукоянов первый заместитель?
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спасибо и до свидания
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Потеря потерь, ска, ау, надо брать!
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