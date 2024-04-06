Радулов хотел бы играть в Москве (Алексей Шевченко)
Александр Радулов хотел выступать за команду из московского региона.
У нападающего 30 апреля завершается контракт с «Ак Барсом», после чего он может стать неограниченно свободным агентом.
Ранее сообщалось, что 37-летним форвардом интересуется «Амур».
«Слышал, что у Александра Радулова появилось требование по новому контракту: «Хотелось бы остаться в Москве», – написал журналист Алексей Шевченко.
В нынешнем сезоне нападающий набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.