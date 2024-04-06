Радулов хотел бы играть в Москве (Алексей Шевченко)

Теги Ак Барс возможные переходы Александр Радулов КХЛ Алексей Шевченко Хоккей

Александр Радулов хотел выступать за команду из московского региона.

У нападающего 30 апреля завершается контракт с «Ак Барсом», после чего он может стать неограниченно свободным агентом.

Ранее сообщалось, что 37-летним форвардом интересуется «Амур».

«Слышал, что у Александра Радулова появилось требование по новому контракту: «Хотелось бы остаться в Москве», – написал журналист Алексей Шевченко.

В нынешнем сезоне нападающий набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

12 комментариев
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Куньлунь?
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В Крыльях Советов получается?) ну или кунь-лунь еще как вариант, не совсем Москва, но все же)
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Кому там нужен старый пёс?
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Ответ neytron
Куньлунь?
Почему нет? Написано же, за команду из московского региона. Витязь ещё возможен, но там могут заставить играть
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Москве он не нужен. Хватит благотворительностью заниматься клубам, подписывая пенсионеров
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Радулов : Хотелось бы остаться в Москве. На Красной площади.
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В Динамо он не нужен
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