Радулов хотел бы играть в Москве (Алексей Шевченко)

Александр Радулов хотел выступать за команду из московского региона.

У нападающего 30 апреля завершается контракт с « », после чего он может стать неограниченно свободным агентом.

Ранее сообщалось, что 37-летним форвардом интересуется «Амур».

«Слышал, что у появилось требование по новому контракту: «Хотелось бы остаться в Москве», – написал журналист .

В нынешнем сезоне нападающий набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата .

В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.