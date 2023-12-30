Билялетдинов после 3:2 с «Салаватом»: «Пытаемся исправить ситуацию. Понимаем, что еще не все получается. Команда работает, хочет выйти из нехарактерного для нас положения, это радует»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2).

– У меня хорошее впечатление от игры, я очень рад за команду. Мы не просто так работаем, а все переживаем, пытаемся исправить ситуацию. Понимаем, что не все у нас получается, не все получается еще.

Самое главное, что команда работает, она хочет выйти из этого нехарактерного для нас положения, меня это радует. Надо просто немножко потерпеть, и все у нас будет нормально. Игра хорошая была – и « » хорошо играл, и мы. Результат положительный, поэтому я очень рад.

– Выглядело, как будто игроки сегодня выбросили на льду чувство обиды. Получилось эмоциональное дерби.

– Какой-то обиды там не было, просто ребята очень здорово подготовились, хотели выиграть сегодня. И по-настоящему сделали все, чтобы добиться результата. Даже могли и не победить сегодня, но отдача была хорошая, я просто видел это изнутри, и меня это радует даже больше.

– Вас удивило, что забивали сегодня игроки четвертого звена?

– Хорошие ребята, они давно играют стабильно и ровно, приносят большую пользу команде. Бывает, что не забивают, но все ведь видели, как они играют в меньшинстве. Шайбу ловят на себя, работают очень прилично, отдача у них отличная. Они молодцы, я очень доволен ими.

– Очень много «Зеленых дерби» стало в сезоне, вам сложнее настраивать на эти игры?

– Я лично люблю играть против сильных команд, это интересно, независимо от результата. Сильные команды как правило показывают хороший хоккей, хотя всякое бывает. А количество матчей решается регламентом, будет шесть – сыграем шесть.

– Как оцените дебют в первом звене?

– Я с ним разговаривал вчера, предупредил, что он будет играть с и . Попросил его, чтобы он спокойно относился ко всему, что есть, не волновался. Считаю, что он сыграл нормально – и не выпадал, и здорово подыгрывал. Может, даже излишне, но выглядел хорошо.

– Что с Дмитрием Юдиным после ситуации в игре с «Металлургом»?

– Сегодня он не играл не случайно. Будем надеяться, что будет лучше. Пока не могу сказать, – сказал главный тренер « » Зинэтула Билялетдинов.