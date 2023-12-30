Билялетдинов после 3:2 с «Салаватом»: «Пытаемся исправить ситуацию. Понимаем, что еще не все получается. Команда работает, хочет выйти из нехарактерного для нас положения, это радует»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Зинэтула Билялетдинов Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Дмитрий Юдин Семен Кошелев Хоккей

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2).

– У меня хорошее впечатление от игры, я очень рад за команду. Мы не просто так работаем, а все переживаем, пытаемся исправить ситуацию. Понимаем, что не все у нас получается, не все получается еще.

Самое главное, что команда работает, она хочет выйти из этого нехарактерного для нас положения, меня это радует. Надо просто немножко потерпеть, и все у нас будет нормально. Игра хорошая была – и «Салават» хорошо играл, и мы. Результат положительный, поэтому я очень рад.

– Выглядело, как будто игроки сегодня выбросили на льду чувство обиды. Получилось эмоциональное дерби.

– Какой-то обиды там не было, просто ребята очень здорово подготовились, хотели выиграть сегодня. И по-настоящему сделали все, чтобы добиться результата. Даже могли и не победить сегодня, но отдача была хорошая, я просто видел это изнутри, и меня это радует даже больше.

– Вас удивило, что забивали сегодня игроки четвертого звена?

– Хорошие ребята, они давно играют стабильно и ровно, приносят большую пользу команде. Бывает, что не забивают, но все ведь видели, как они играют в меньшинстве. Шайбу ловят на себя, работают очень прилично, отдача у них отличная. Они молодцы, я очень доволен ими.

– Очень много «Зеленых дерби» стало в сезоне, вам сложнее настраивать на эти игры?

– Я лично люблю играть против сильных команд, это интересно, независимо от результата. Сильные команды как правило показывают хороший хоккей, хотя всякое бывает. А количество матчей решается регламентом, будет шесть – сыграем шесть.

– Как оцените дебют Семена Кошелева в первом звене?

– Я с ним разговаривал вчера, предупредил, что он будет играть с Александром Радуловым и Вадимом Шипачевым. Попросил его, чтобы он спокойно относился ко всему, что есть, не волновался. Считаю, что он сыграл нормально – и не выпадал, и здорово подыгрывал. Может, даже излишне, но выглядел хорошо.

– Что с Дмитрием Юдиным после ситуации в игре с «Металлургом»?

– Сегодня он не играл не случайно. Будем надеяться, что будет лучше. Пока не могу сказать, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

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1 комментарий
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Хорошо бы было, если команды играли в финале за кубок. Зеленое дерби - это самое лучшее в КХЛ! 🫱🫲 👍
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