Вратарь «Филадельфии» Эрссон сделал шатаут в матче с «Нью-Джерси», отразив 20 бросков. Федотов провел в запасе 2-й матч подряд
Вратарь «Филадельфии» Самуэль Эрссон сделал шатаут в матче с «Нью-Джерси».
24-летний швед отразил все 20 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (1:0).
Его признали второй звездой встречи. Победа позволила «Флайерс» сохранить шансы в борьбе за место в плей-офф.
В двух последних матчах Эрссон отразил 45 бросков из 46. Российский вратарь «Филадельфии» Иван Федотов в обеих играх остался в запасе.
В заключительном матче регулярного чемпионата «летчикам» предстоит сыграть с «Вашингтоном».