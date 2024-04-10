На новой маске Федотова изображен феникс
Иван Федотов играет в НХЛ в маске с изображением феникса.
Художник Давид Гуннарссон показал дизайн, который он разработал для новой маски российского вратаря «Филадельфии». На ней изображена мифологическая птица феникс, возрождающаяся из пепла.
Иван Федотов присоединился к «Флайерс» этой весной после расторжения контракта с ЦСКА. В рамках НХЛ он провел 3 матча и пропустил 10 шайб.
Пусть пройдёт предсезонку и покажет себя в новом сезоне, а там уже и делать выводы
На примере Самсонова, от хейта и списания в утиль до любви не так и долго)
В общем, болелы флаерс уже не так рады как изначально
По поводу Ивана, как воочию отсмотрев много матчей на ЦСКА арене в этом сезоне, могу сказать, что он не в форме.
Фениксом пока и не пахнет