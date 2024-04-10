На новой маске Федотова изображен феникс

Теги Филадельфия НХЛ игровая форма Иван Федотов стиль Хоккей

Иван Федотов играет в НХЛ в маске с изображением феникса.

Художник Давид Гуннарссон показал дизайн, который он разработал для новой маски российского вратаря «Филадельфии». На ней изображена мифологическая птица феникс, возрождающаяся из пепла.

Иван Федотов присоединился к «Флайерс» этой весной после расторжения контракта с ЦСКА. В рамках НХЛ он провел 3 матча и пропустил 10 шайб. 

Фото: https://www.instagram.com/daveart/

17 комментариев
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Дайте вратарю время..кинули под самый жаркий конец регулярного сезона после скоростей КХЛ и ждут чуда..так не бывает
Пусть пройдёт предсезонку и покажет себя в новом сезоне, а там уже и делать выводы
На примере Самсонова, от хейта и списания в утиль до любви не так и долго)
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Ответ Empress
Один из комментариев болел Флаерс после счета 3:9 в запрещенной сети: "Деньги, которые Вы все потратили на этого шлем, могли пойти на его полет обратно в Россию" В общем, болелы флаерс уже не так рады как изначально
Самсонова в начале сезона болелы Торонто тоже полоскали мама не горюй.
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Ответ Mephi027
Пускать 4 с 13 бросков это жесть. Фениксом пока и не пахнет
Да, что-то пока дохлый Феникс
+4
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Ответ sator1
Дайте вратарю время..кинули под самый жаркий конец регулярного сезона после скоростей КХЛ и ждут чуда..так не бывает Пусть пройдёт предсезонку и покажет себя в новом сезоне, а там уже и делать выводы На примере Самсонова, от хейта и списания в утиль до любви не так и долго)
Самсонова будем хейтить после провала в плей офф, немного надо потерпеть
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0
+2
со смыслом типа
+2
-1
+1
Один из комментариев болел Флаерс после счета 3:9 в запрещенной сети: "Деньги, которые Вы все потратили на этого шлем, могли пойти на его полет обратно в Россию"
В общем, болелы флаерс уже не так рады как изначально
+4
-3
+1
А где надпись ДМБ 2023?)
+1
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+1
Лучше 5-ю точку изобразить.
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Ответ Марсель Объелся
Красава, как легко ты по комменту какого то недалекого уже настроение всей фанбазы оцениваешь
Зайдите и почитайте. Я просто вспомнила про шлем сегодня и комменты под ним) Многие еще не понимают, что Федотов в ЦСКА успел сезон провести, а то из Сибири сразу на бал в НХЛ.
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Ответ Empress
Один из комментариев болел Флаерс после счета 3:9 в запрещенной сети: "Деньги, которые Вы все потратили на этого шлем, могли пойти на его полет обратно в Россию" В общем, болелы флаерс уже не так рады как изначально
Красава, как легко ты по комменту какого то недалекого уже настроение всей фанбазы оцениваешь
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Ответ Космический Котик
Самсонова в начале сезона болелы Торонто тоже полоскали мама не горюй.
Кстати, я сама тогда даже писала коммент под постом на страничке мейпл лифс в защиту Самсонова, что нужно дать еще шанс. Очень было его жалко, полоскали реально знатно.
По поводу Ивана, как воочию отсмотрев много матчей на ЦСКА арене в этом сезоне, могу сказать, что он не в форме.
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Да какой Феникс, это Жар-птица
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А почему не прекрасные виды Северодвинска?
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Иван восстаёт из пепла!
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Это ему не поможет
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Есть кстати один Феникс в бойцовской ветке😀
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Пускать 4 с 13 бросков это жесть.

Фениксом пока и не пахнет
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