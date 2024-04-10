На новой маске Федотова изображен феникс

Иван Федотов играет в НХЛ в маске с изображением феникса.

Художник Давид Гуннарссон показал дизайн, который он разработал для новой маски российского вратаря «Филадельфии». На ней изображена мифологическая птица феникс, возрождающаяся из пепла.

Иван Федотов присоединился к «Флайерс» этой весной после расторжения контракта с ЦСКА. В рамках НХЛ он провел 3 матча и пропустил 10 шайб.

Фото: https://www.instagram.com/daveart/