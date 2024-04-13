Гончар о Федотове: «Нормальный, трудолюбивый парень, профессионально подходит к делу. Рад, что после всех перипетий он оказался в «Филадельфии»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Филадельфия Ванкувер Сергей Гончар НХЛ олимпийский хоккейный турнир Иван Федотов Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Гончар высказался об игре голкипера «Филадельфии» Ивана Федотова.

– Сейчас много шума вокруг Ивана Федотова и наконец-то его случившегося приезда в «Филадельфию». Каким человеком он показался тебе на той Олимпиаде [Пекин-2022]? А то о нем говорят как о дерзком парне, характер которого и мог повлиять на все, что с ним потом случилось.

– Не скажу, что я много контактировал в Пекине с вратарями, у меня были другие зоны ответственности. Но он произвел на меня впечатление нормального парня, трудолюбивого и сфокусированного человека, который профессионально подходит к делу, чтобы всегда быть готовым к любой ситуации на льду.

Рад, что после всех перипетий он оказался здесь и уже играет. Молодец, и дай бог, чтобы все у него получилось, – сказал тренер «Ванкувера» Сергей Гончар.

28 марта ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем. После этого голкипер перешел в «Филадельфию». 

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