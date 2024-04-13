Агент Квартальнов о лимите: «Пять легионеров – оптимально, чтобы лига развивалась. Если они будут топовые и на голову сильнее наших, тогда хоть 5, хоть всю лигу»

Теги ФХР Динамо Минск КХЛ Барыс лимит на легионеров Никита Квартальнов Куньлунь Ред Стар Хоккей

Никита Квартальнов высказался о возможном смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ на сезон-2024/25.

«Я, в принципе, и ранее был за то, чтобы вообще снять лимит на иностранцев, чтобы наша лига развивалась, становилась сильнее. Но здесь вопрос, если честно, в другом. Качество.

Иностранцев можно привезти хоть всю лигу, но и по именам, по статистике приезжают вроде неплохие ребята, но по итогу немного не те в плане ожиданий. Здесь хоть три иностранца, хоть пять. Если они будут качественные, топовые и на голову сильнее наших спортсменов, тогда хоть все, хоть пять, хоть три.

Главное, чтобы это было качество. Есть три примера уже сколько лет – «Куньлунь», «Барыс» и минское «Динамо» каждый год привозят от десяти и выше иностранцев, и, к сожалению, не все выходят на тот уровень, который планировался изначально при подписании.

Это даже и в этом году, и в прошлом, и так было всегда. Найти качественного легионера – это очень дорого стоит. Немногие готовы платить даже за это, и немногие качественные легионеры хотят ехать. Поэтому, если говорить о моей прямой позиции, то я за снятие ограничений. Если брать общее мнение, то для нашего чемпионата пять легионеров – это оптимальная вещь», – сказал хоккейный агент.

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