КХЛ пока вернет лимит в 5 легионеров только на сезон-2024/25 (Михаил Зислис)
Лимит на легионеров в КХЛ пока изменят лишь на один сезон.
Ранее стало известно, что лига может увеличить разрешенное количество легионеров в клубах с трех до пяти.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, лимит в пять легионеров пока вернут только на сезон-2024/25. Каким будет формат лимита в дальнейших сезонах, пока неизвестно.
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