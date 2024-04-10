КХЛ пока вернет лимит в 5 легионеров только на сезон-2024/25 (Михаил Зислис)

Лимит на легионеров в КХЛ пока изменят лишь на один сезон.

Ранее стало известно, что лига может увеличить разрешенное количество легионеров в клубах с трех до пяти.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, лимит в пять легионеров пока вернут только на сезон-2024/25. Каким будет формат лимита в дальнейших сезонах, пока неизвестно.

КХЛ выйдет из-под эгиды ФХР до конца мая. Лимит изменят – 5 легионеров на клуб (Артур Хайруллин)