КХЛ пока вернет лимит в 5 легионеров только на сезон-2024/25 (Михаил Зислис)

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Лимит на легионеров в КХЛ пока изменят лишь на один сезон.

Ранее стало известно, что лига может увеличить разрешенное количество легионеров в клубах с трех до пяти.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, лимит в пять легионеров пока вернут только на сезон-2024/25. Каким будет формат лимита в дальнейших сезонах, пока неизвестно. 

КХЛ выйдет из-под эгиды ФХР до конца мая. Лимит изменят – 5 легионеров на клуб (Артур Хайруллин)

14 комментариев
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Что за бред?Контракты на год заключать?
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И только для ска
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Какая-то херня. На год заключать контракты? Командам-то как быть? Они хоть на 3-4 года могут определиться?
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Всё это вилами на воде и сплошные слухи (и 5 легов на сезон, и выход КХЛ из ФХР). Благо репутация что Хайруллина, что Зислиса на уровне жёлтых туалетных листков (тем более на страницах телеграмма - где постят всё, что в голову взбредёт, - а не на порталах известных изданий). Подождём официоза.
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планирование на год вперед это прорыв для кхл, они могут и в середине сезона передумать)
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В НХЛ намечается локаут ? Этот Зислис че то знает , по ходу он допущен в святая - светлых в прихожую
Романа Аркадьевича..где снял ботинки и остался в равных носках !))
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Зислису не доложили? На самом деле, логично посмотреть, как будут использоваться 5 вакансий в 20 клубах.
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А вообще конечно забавно как 100 легионеров ставят на колени весь российский хоккей. Опаснейшие товарищи.
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это типа год дают, найдите кого прикрутить на паспорт😁
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Бред какой-то, и в чем смысл?
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Ответ goshforever
Зислису не доложили? На самом деле, логично посмотреть, как будут использоваться 5 вакансий в 20 клубах.
Ничего логичного здесь нет. Логично было бы метаться как сумасшедшим. Но это же КХЛ.
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