Агент Светлакова: «Андрей взял паузу, ждем решения. Ни с каким клубом пока не ведем переговоры»

Агент Андрея Светлакова высказался о статусе переговоров по новому контракту.

Срок действующего соглашения 27-летнего форварда с ЦСКА истекает 30 апреля 2024 года.

В нынешнем сезоне Светлаков набрал 29 (10+19) очков при полезности «+21» в 59 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

В плей-офф игрок отметился 1 (0+1) очком в пяти матчах серии против «Локомотива» (1-4).

– На сегодняшний день Андрей взял паузу. Но конкретно мы ни с каким клубом не ведем пока переговоры. И у него пока тоже нет четкого решения. Он пока в размышлениях.

– Будет ли это ЦСКА, либо какие-то другие клубы?

– Мы ждем от Андрея решения, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.