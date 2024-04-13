Разин о матче с «Автомобилистом»: «Начало было не очень, пропустили глупейший гол. 2-й период полностью переигрывали, но шайбы почему-то залетали в наши ворота. Ждем 7-ю игру»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Чемпионат.com Хоккей

Андрей Разин подвел итоги матча плей-офф с «Автомобилистом» (3:5, 3-3 в серии).

«Не очень было начало, пропустили глупейший гол. В принципе, первый период играли не хуже, наверное, единственный период, который по игре, как ни странно, был равным.

Второй период мы полностью переигрывали, но голы почему-то залетали в наши ворота.

Третий период тоже полностью провели в чужой зоне, но забили всего один гол. Вот, ждем и настраиваемся на седьмую игру», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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3 комментария
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Ответ Alek$700
Авто должно взять серию. Финал - Авто:Локо. Авто чемпион.💪
С такой защитой? Локо вынесет легко.
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