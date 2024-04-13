Заварухин о 5:3 с «Металлургом»: «В 3-м периоде пришлось тяжело, надо было терпеть и работать через не могу. Здорово, что выдержали натиск»

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Николай Заварухин прокомментировал победу в матче против «Металлурга» (5:3).

Благодаря этой победе «Автомобилист» сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 3-3.

– Сложный матч. Здорово, что победили. Второй период оказался решающим, забили хорошие голы, где‑то с контратак, реализовали свои моменты.

В третьем периоде нам пришлось тяжело. Здорово, что парни выстояли, довели игру до победы. Едем в Магнитогорск на седьмой матч.

Во втором периоде парни сыграли правильно, отрезали соперника от прессинга. Прессинговал Магнитогорск здорово, но и хорошо, что мы вышли из‑под этого прессинга и забили голы.

– В третьем периоде просто терпеть надо было?

– Да. Терпеть и работать через не могу. Соперник играл в три звена, наседал где‑то. Здорово, что выдержали натиск и довели игру до победы, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

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