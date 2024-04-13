Разин о 3:5 от «Автомобилиста»: «Соперник хорошо реализовал свои возможности. Мы их имели в несколько раз больше, но получали шайбы в свои ворота»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Матч ТВ Хоккей

Андрей Разин высказался после поражения от «Автомобилиста» (3:5, 3-3 в серии).

– Очевидно, что ключевым в матче стал второй период, в котором вы пропустили четыре шайбы…

– Соперник хорошо реализовал свои возможности в отличие от нас. Мы их имели в несколько раз больше, но, к сожалению, получали шайбы в свои ворота.

– В третьем периоде хотели упираться или понимали, что впереди седьмой матч и экономили силы?

– Глупый вопрос, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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13 комментариев
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Вообщем, цитируя слова Разина-"не зря в регулярке ж рвали за первое место на Востке", седьмая игра будет в Магнитогорске. Обе команды достойны финала!
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Ответ Xell
Яковлева не выпускай, только в большинстве. Играй первым номером в 7матче и будет тебе счастье. Будешь терпеть и ждать ошибок. Закончишь как Авангард 7матч с Локо.
Ооо,Ксю, ты ж вроде в гараж собирался сегодня Авто поставить? Поди сам бухаешь в гараже?
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Яковлева не выпускай, только в большинстве. Играй первым номером в 7матче и будет тебе счастье. Будешь терпеть и ждать ошибок. Закончишь как Авангард 7матч с Локо.
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Разин довольно противный тренер, вполне может проиграть 7 игру.
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Не понимаю такое доверие Разина Михайлису.
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Ответ Xell
У нас больше шансов с Локо чем у вас. Поэтому 7матч выиграем мы. Локо вас не боится просто и будет дома играть. А Металлург это Металлург.
Вот молодец, сегодня ты уже про наши шансы с Локо заговорил. В тебе что то сломалось? Ты ж кричал, что шансов у нас нет и мы уже в гараже? Конечно, 7й матч в Магнитогорске, но даже если проиграем, не страшно. А если, вдруг вы?
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Ответ Xell
Яковлева не выпускай, только в большинстве. Играй первым номером в 7матче и будет тебе счастье. Будешь терпеть и ждать ошибок. Закончишь как Авангард 7матч с Локо.
Вчера ты кричал, что Авто - домой! Что случилось? Что произошло? Или, как говорит один «» Всё идёт по плану?😂
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Ответ fregat96
Ооо,Ксю, ты ж вроде в гараж собирался сегодня Авто поставить? Поди сам бухаешь в гараже?
Оно перебрало денатурата😂
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Ответ Xell
Яковлева не выпускай, только в большинстве. Играй первым номером в 7матче и будет тебе счастье. Будешь терпеть и ждать ошибок. Закончишь как Авангард 7матч с Локо.
Разин тебя впустит!😂😂😂
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Ответ Alek$700
Оно перебрало денатурата😂
Да не, палец ещё работает, но мысли путаются.
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Ответ Lokomotiv__1992
Разин довольно противный тренер, вполне может проиграть 7 игру.
Авто:Локо. Лучший финал КГ!
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Ответ Lokomotiv__1992
Разин довольно противный тренер, вполне может проиграть 7 игру.
Что-то я про автобус не слышу, видать пошутил.
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