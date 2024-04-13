Разин о 3:5 от «Автомобилиста»: «Соперник хорошо реализовал свои возможности. Мы их имели в несколько раз больше, но получали шайбы в свои ворота»
Андрей Разин высказался после поражения от «Автомобилиста» (3:5, 3-3 в серии).
– Очевидно, что ключевым в матче стал второй период, в котором вы пропустили четыре шайбы…
– Соперник хорошо реализовал свои возможности в отличие от нас. Мы их имели в несколько раз больше, но, к сожалению, получали шайбы в свои ворота.
– В третьем периоде хотели упираться или понимали, что впереди седьмой матч и экономили силы?
– Глупый вопрос, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.