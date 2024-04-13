Бедард с «минус 40» делит 3-е место среди игроков НХЛ с худшей полезностью в сезоне. У новичка «Чикаго» 60 очков в 65 играх

Теги рейтинги Чикаго Сан-Хосе НХЛ Филипп Курашев Филип Задина Коннор Бедард Вильям Эклунд Хоккей

Коннор Бедард с «минус 40» делит 3-е место среди игроков НХЛ с худшей полезностью.

Форвард «Чикаго» набрал 60 (22+38) очков в 65 играх в дебютном сезоне НХЛ. 

Лидером антирейтинга полезности в лиге является форвард «Сан-Хосе» Филипп Задина («минус 44» в 73 играх, 23 очка).

На втором месте идет партнер Бедарда по «Блэкхокс» Филипп Курашев («минус 41» в 72 играх, 53 очка). 

Первый номер драфта НХЛ-2023 делит 3-е место в списке с нападающим «Шаркс» Вильямом Эклундом («минус 40» в 77 играх, 43 очка). 

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1 комментарий
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Ничего удивительного . Мертвые команды и лидеры в командах по айс тайму, а кто-то еще как Бедард по очкам
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