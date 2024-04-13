Бедард с «минус 40» делит 3-е место среди игроков НХЛ с худшей полезностью в сезоне. У новичка «Чикаго» 60 очков в 65 играх

Коннор Бедард с «минус 40» делит 3-е место среди игроков НХЛ с худшей полезностью.

Форвард « » набрал 60 (22+38) очков в 65 играх в дебютном сезоне НХЛ.

Лидером антирейтинга полезности в лиге является форвард « » Филипп Задина («минус 44» в 73 играх, 23 очка).

На втором месте идет партнер по «Блэкхокс» («минус 41» в 72 играх, 53 очка).

Первый номер драфта НХЛ-2023 делит 3-е место в списке с нападающим «Шаркс» («минус 40» в 77 играх, 43 очка).