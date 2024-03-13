Бедард набрал 1+4 в матче с «Анахаймом». Он 5-й игрок в истории НХЛ с 5 очками за игру в 18 лет

Коннор Бедард – 5-й игрок в истории НХЛ с 5 очками за игру в 18 лет.

« » разгромил « » (7:2) в регулярном чемпионате .

Первый номер драфта-2023 забросил 20-ю шайбу в сезоне, сделал ассистентский покер (полезность «+1») и был признан первой звездой встречи.

Ранее только 4 игрока в истории НХЛ набирали 5 очков за игру в возрасте 18 лет. Это Джек Хэмилтон (1943 год, «Торонто», 4+1), Дэйл Хаверчук (1982, «Виннипег», 3+2), (2002, «Атланта», 1+4), Райан Нюджент-Хопкинс (2011, «Эдмонтон», 0+5).

На счету 51 (20+31) балл в 52 играх сезона при полезности «минус 36». Игрок «Блэкхокс» лидирует среди новичков по очкам и голам, а также занимает 2-е место по передачам.