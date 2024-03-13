Бедард набрал 1+4 в матче с «Анахаймом». Он 5-й игрок в истории НХЛ с 5 очками за игру в 18 лет

Теги рейтинги Чикаго Анахайм Илья Ковальчук НХЛ Дэйл Хаверчук Райан Нюджент-Хопкинс Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард – 5-й игрок в истории НХЛ с 5 очками за игру в 18 лет.

«Чикаго» разгромил «Анахайм» (7:2) в регулярном чемпионате НХЛ

Первый номер драфта-2023 забросил 20-ю шайбу в сезоне, сделал ассистентский покер (полезность «+1») и был признан первой звездой встречи. 

Ранее только 4 игрока в истории НХЛ набирали 5 очков за игру в возрасте 18 лет. Это Джек Хэмилтон (1943 год, «Торонто», 4+1), Дэйл Хаверчук (1982, «Виннипег», 3+2), Илья Ковальчук (2002, «Атланта», 1+4), Райан Нюджент-Хопкинс (2011, «Эдмонтон», 0+5). 

На счету Бедарда 51 (20+31) балл в 52 играх сезона при полезности «минус 36». Игрок «Блэкхокс» лидирует среди новичков по очкам и голам, а также занимает 2-е место по передачам. 

21 комментарий
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Колдер этому господину.
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парень вырастет в монстра
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+16
Главная интрига "Колдера" - единогласно ли ему журналисты отдадут первое место или нет)
+13
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+11
Не пойму, что происходит с Анахаймом? Вроде так резво сезон начали, талантов навалом…
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+9
Колдер в студию!
+11
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+8
Ответ Антон Якимцев
В абсолютно ничего не решающем матче двух команд со дна таблицы медийный мальчик, на которого играет вся команда, набрал пять очков (при 1 голе) и все уписались, бред. Да круто, круто, спору нет, но соизмеряйте достижения с уровнем АХЛ встречи.
Ну все, нужно аннулировать этот результат, раз Антон так сказал. Человек вышел на лед и сделал разницу в лучшей лиге мира, то что он играл против аутсайдеров ну и? От этого это достижение никак хуже не становится или лучше. Очки одинаково насчитывают как за гол в ворота Тампы, так и Анахайма.
+9
-3
+6
Спортс, если Хаверчак, то и Ковалчак
+7
-2
+5
Ответ Антон Якимцев
Я про величие, тут рисуют третьего после Уэйна и Марио уже. С точки зрения статистики молодец, но я статодрочером не являюсь.
Ну так СМИ и некоторые авторы любят всегда в сравнение, тем самым оказывая дополнительное давление на Коннора. Он и сам играет за лютого аутсайдера. Как только появляется на горизонте молодое дарование его всегда начинают сравнивать то с Лемье, то с Кросби и так далее. Отлично играет для первого сезона. Конечно можно долго играть в статистику, что у него огромный показатель «минус» за сезон, что он плох в игре при равных составах, но тут нужно анализировать много факторов почему так происходит. То, что он талантище - факт. Ну а то, что ожидания завышенные из-за того, что его окрестили следующим некстваном это только проблема СМИ и восприятия этих слов.
+5
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+4
красавчик 👍🔥
+5
-2
+3
Ответ Max Linevich
Не пойму, что происходит с Анахаймом? Вроде так резво сезон начали, талантов навалом…
Один из главных талантов Зеграс постоянно травмирован(
+3
0
+3
В НХЛ интересно, остались рекорды которые можно побить, а не повторить? 😃😃
+1
0
+1
Ответ Кино Музыка
Не знаю, почему к нему скептическое отношение. Как и раньше, считаю, он первый после Лемье и Гретцки, кто может выйти на их уровень.
Пока он немного опережает по статистике Ковальчука в первом сезоне ( ну кроме +/- 😁). Посмотрим как он будет расти дальше. Талант есть, но сравнивать с великими пока сильно рано.
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Ответ Дмитрий Травницкий
Пока он немного опережает по статистике Ковальчука в первом сезоне ( ну кроме +/- 😁). Посмотрим как он будет расти дальше. Талант есть, но сравнивать с великими пока сильно рано.
Статистика ужас, согласен. Как и с тем, что с оценками следует подождать)
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