Бедард – 7-й новичок в истории «Чикаго» с 60+ очками за сезон. В топ-3 – Лармер, Панарин и Савар

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Коннор Бедард – 7-й новичок в истории «Чикаго» с 60+ очками за сезон.

Форвард «Блэкхокс» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (1:5). 

На счету 18-летнего канадца стало 60 (22+38) очков в 65 играх в текущем сезоне при полезности «минус 40». 

Первый номер драфта НХЛ-2023 лидирует среди новичков по очкам и голам, а также делит первое место по передачам с Люком Хьюзом из «Нью-Джерси». 

Бедард стал седьмым новичком лиги в истории «Блэкхокс», набравшим 60 или более очков в дебютном сезоне.

Выше идут Стив Лармер (1982/83, 90 очков в 80 играх, 43+47), Артемий Панарин (2015/16, 77 в 80, 30+47), Дени Савар (1980/81, 75 в 76, 28+47), Патрик Кэйн (2007/08, 72 в 82, 21+51), Джереми Реник (1989/90, 66 в 78, 26+40) и Дэррил Саттер (1980/81, 62 в 76, 40+22). 

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3 комментария
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-40...вот это звезда)
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Растёт мегазвезда.
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Ответ Александр Баутин
Растёт мегазвезда.
Cупермегазвезда - минус 40 полезности ))))
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