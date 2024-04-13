Бедард – 7-й новичок в истории «Чикаго» с 60+ очками за сезон. В топ-3 – Лармер, Панарин и Савар
Коннор Бедард – 7-й новичок в истории «Чикаго» с 60+ очками за сезон.
Форвард «Блэкхокс» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (1:5).
На счету 18-летнего канадца стало 60 (22+38) очков в 65 играх в текущем сезоне при полезности «минус 40».
Первый номер драфта НХЛ-2023 лидирует среди новичков по очкам и голам, а также делит первое место по передачам с Люком Хьюзом из «Нью-Джерси».
Бедард стал седьмым новичком лиги в истории «Блэкхокс», набравшим 60 или более очков в дебютном сезоне.
Выше идут Стив Лармер (1982/83, 90 очков в 80 играх, 43+47), Артемий Панарин (2015/16, 77 в 80, 30+47), Дени Савар (1980/81, 75 в 76, 28+47), Патрик Кэйн (2007/08, 72 в 82, 21+51), Джереми Реник (1989/90, 66 в 78, 26+40) и Дэррил Саттер (1980/81, 62 в 76, 40+22).