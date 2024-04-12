Агент Худобина: «Антон завершит карьеру, вероятно, если предложений не будет. При хорошем варианте он спокойно может продолжать – как Бобков в «Амуре»

Теги Салават Юлаев Амур Антон Худобин КХЛ Игорь Бобков Александр Черных Илья Ежов Хоккей

Александр Черных высказался о возможном завершении карьеры Антона Худобина.

37-летний вратарь перешел в «Сибирь» по ходу регулярного чемпионата-2023/24. Худобин провел 5 матчей за клуб, отражая в среднем 90% бросков при коэффициенте надежности 2,81. До этого он играл за «Сокол» в ВХЛ.

«Если бы Худобину предложили хороший вариант, который бы его устроил, то он спокойно может продолжить карьеру. Как Игорь Бобков играет в «Амуре», а Илья Ежов играл в «Салавате Юлаеве». А не брать Худобина только для того, чтобы он был.

Если предложений не будет, то тогда, вероятнее всего, он примет решение о завершении карьеры», – сказал агент игрока Александр Черных.

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