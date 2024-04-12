Агент Швеца-Рогового: «Артем не останется в СКА, думаю. Обсуждаем варианты, смотрим, в каких клубах есть вакансии по центрам»

Теги СКА возможные переходы КХЛ Александр Черных Роман Ротенберг Артем Швец-Роговой Матч ТВ Хоккей

Агент Артема Швеца-Рогового сообщил, что нападающий покинет СКА.

– У Артема был тяжелый сезон – травма, долгое восстановление. В конце апреля у него заканчивается контракт. Были ли разговоры со СКА, Романом Ротенбергом по его будущему?

– Думаю, что Артем не останется в СКА. Мы с ним обсуждаем сейчас варианты. Все помнят, как он играл на позиции центрального нападающего, после была травма, плюс неудачные операции.

После восстановления Артем принимал участие в матчах, конечно, не в том объеме, в котором хотелось, но все все понимают. Если бы он восстановился раньше, получил бы больше игровой практики.

Обсуждаем варианты, смотрим, в каких клубах есть вакансии по центрам, и будем принимать решение, – сказал агент Александр Черных.

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5 комментариев
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Просто 4 года ска в пустую. Вот на хрена его из Витязя выдернивали?
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Статистика огонь. Сразу видно ротенберг прокачивал.
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В Динамо как раз вместо Каблукова.
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СОЧИ !!!)
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махнём на Пьянова?)
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