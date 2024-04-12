Агент Швеца-Рогового: «Артем не останется в СКА, думаю. Обсуждаем варианты, смотрим, в каких клубах есть вакансии по центрам»

Агент Артема Швеца-Рогового сообщил, что нападающий покинет СКА.

– У Артема был тяжелый сезон – травма, долгое восстановление. В конце апреля у него заканчивается контракт. Были ли разговоры со , по его будущему?

– Думаю, что не останется в СКА. Мы с ним обсуждаем сейчас варианты. Все помнят, как он играл на позиции центрального нападающего, после была травма, плюс неудачные операции.

После восстановления Артем принимал участие в матчах, конечно, не в том объеме, в котором хотелось, но все все понимают. Если бы он восстановился раньше, получил бы больше игровой практики.

Обсуждаем варианты, смотрим, в каких клубах есть вакансии по центрам, и будем принимать решение, – сказал агент .