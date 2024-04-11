Агент Билялова: « Тимур – лучший в регулярке по всем показателям и усилил бы любой клуб КХЛ. Ведем переговоры с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс возможные переходы КХЛ Александр Черных Тимур Билялов Матч ТВ Хоккей

Агент Александр Черных высказался о будущем своего клиента Тимура Билялова.

 – У Тимура Билялова 30 апреля кончается контракт. Есть ли шанс остаться в «Ак Барсе»?

– Мы сейчас находимся в Казани и ведем переговоры с «Ак Барсом». Понимаем, где Тимур может играть, где в нем могут быть заинтересованы, учитывая его уровень мастерства и то, что он был лучшим в регулярном сезоне по всем показателям.

Он усилил бы любой клуб КХЛ, но у большинства из них есть действующие контракты с вратарями. После 30 апреля будем принимать решение, если не договоримся с клубом из Казани, – сказал агент Александр Черных.

Срок действующего контракта Билялова с казанским клубом истекает 30 апреля. После его окончания игрок станет неограниченно свободным агентом.

В завершившемся регулярном чемпионате Фонбет КХЛ 29-летний вратарь провел 48 матчей, отразив 93,8% бросков.

В плей-офф на счету Билялова 5 игр, в которых он отбивал 93,5% бросков.

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1 комментарий
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Надеюсь, что договорятся. Не стоит терять такого классного вратаря, к тому же воспитанника. Лучше балласт в виде Радулова, Щипачева и Войнова убрать из команды и освободить платежку
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