Агент Билялова: « Тимур – лучший в регулярке по всем показателям и усилил бы любой клуб КХЛ. Ведем переговоры с «Ак Барсом»

Агент Александр Черных высказался о будущем своего клиента Тимура Билялова.

– У Тимура Билялова 30 апреля кончается контракт. Есть ли шанс остаться в « »?

– Мы сейчас находимся в Казани и ведем переговоры с «Ак Барсом». Понимаем, где Тимур может играть, где в нем могут быть заинтересованы, учитывая его уровень мастерства и то, что он был лучшим в регулярном сезоне по всем показателям.

Он усилил бы любой клуб КХЛ, но у большинства из них есть действующие контракты с вратарями. После 30 апреля будем принимать решение, если не договоримся с клубом из Казани, – сказал агент .

Срок действующего контракта Билялова с казанским клубом истекает 30 апреля. После его окончания игрок станет неограниченно свободным агентом.

В завершившемся регулярном чемпионате Фонбет КХЛ 29-летний вратарь провел 48 матчей, отразив 93,8% бросков.

В плей-офф на счету Билялова 5 игр, в которых он отбивал 93,5% бросков.