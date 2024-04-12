Агент Жаркова и Сошникова: «Расторжение контракта с Владимиром не обсуждалось. Менеджмент «Трактора» готов рассматривать Никиту»
Агент Владимира Жаркова и Никиты Сошникова ответил, уйдут ли игроки из «Трактора».
В этом сезоне Жарков набрал 5 (2+3) очков в 33 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Сошников отметился 27 (10+17) баллами в 67 играх.
– Действительно Никита Сошников и Владимир Жарков покинут «Трактор»?
– Это вбросили те агенты, которые знают, что хотят расторгнуть их игроков, и решили внести смуту в ситуацию.
Игроки, когда видят такую информацию, как правило, интересуются. Мы набрали в «Трактор», и там сказали, что однозначного решения нет.
И на данный момент расторжение контракта с Жарковым не обсуждалось.
– Контракт с Сошниковым будут продлевать?
– Либо до 30 апреля будет продление, либо будут обсуждать в зависимости от того, кто будет главным тренером команды.
На сегодняшний день менеджмент «Трактора» готов рассматривать Никиту, – сказал представитель игроков Александр Черных.