Агент Жаркова и Сошникова: «Расторжение контракта с Владимиром не обсуждалось. Менеджмент «Трактора» готов рассматривать Никиту»

Агент Владимира Жаркова и Никиты Сошникова ответил, уйдут ли игроки из «Трактора».

В этом сезоне Жарков набрал 5 (2+3) очков в 33 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Сошников отметился 27 (10+17) баллами в 67 играх.

– Действительно Никита Сошников и покинут « »?

– Это вбросили те агенты, которые знают, что хотят расторгнуть их игроков, и решили внести смуту в ситуацию.

Игроки, когда видят такую информацию, как правило, интересуются. Мы набрали в «Трактор», и там сказали, что однозначного решения нет.

И на данный момент расторжение контракта с Жарковым не обсуждалось.

– Контракт с Сошниковым будут продлевать?

– Либо до 30 апреля будет продление, либо будут обсуждать в зависимости от того, кто будет главным тренером команды.

На сегодняшний день менеджмент «Трактора» готов рассматривать Никиту, – сказал представитель игроков .