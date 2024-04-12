Федор Канарейкин: «Кучеров и Панарин – состоявшиеся звезды НХЛ и мирового хоккея. Они в оптимальном возрасте, за них играет опыт»

Федор Канарейкин высказался об игре Никиты Кучерова и Артемия Панарина.

«Кучеров и Панарин – это уже состоявшиеся звезды НХЛ и мирового хоккея. Они находятся в оптимальном возрасте. За них играет опыт, который они приобрели на протяжении карьеры.

Сказывается и признание со стороны болельщиков», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

На счету 30-летнего Никиты Кучерова 141 (43+98) очко в 78 матчах за «Тампа-Бэй» при показателе полезности «+11».

В активе 32-летнего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» 117 (47+70) очков в 80 играх при показателе полезности «+15».