Федор Канарейкин оценил шансы «Вашингтона» в плей-офф Кубка Стэнли.

Сегодня «Каролина» дома обыграла «Кэпиталз» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата . «Вашингтон» проиграл 5 матчей подряд.

В этой игре забил 2 гола. Это уже 6-й дубль российского форварда в нынешнем сезоне .

«Даже если команда сможет выйти в плей-офф, мы понимаем, что далеко она, вероятно, не пройдет.

По текущему сезону видно, что когда Овечкин не забрасывает шайбы, команда проходит через трудности. Сейчас, наоборот, Овечкин начал забивать, но команда не может выиграть.

Поэтому пожелаем Овечкину успехов и посмотрим, что будет дальше с «Вашингтоном», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

На данный момент « » занимает 10-е место в Восточной конференции, отставание от зоны плей-офф составляет 1 очко при игре в запасе.