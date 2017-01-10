Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Овечкин, Малкин, Кучеров, Бобровский и Тарасенко включены в список участников Матча звезд

    Теги Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Эдмонтон Анахайм Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона Матч звезд НХЛ Сергей Бобровский Мишель Террьен Евгений Малкин Сидни Кросби Джефф Картер Александр Овечкин Джон Торторелла Ши Уэбер Райан Сутер Данкан Кит Райан Кеслер Брент Бернс Майк Смит Франс Нильсен Джо Павелски НХЛ Джонатан Тэйвс Туукка Раск Патрик Кэйн Кайл Окпосо Джон Таварес Кэри Прайс Брюс Будро Виктор Хедман Дрю Даути Кори Кроуфорд Питер ДеБур Эрик Карлссон Тэйлор Холл Владимир Тарасенко Уэйн Симмондс Пи Кей Суббан Кэм Фаулер Райан Макдона Брэйден Холтби Деван Дубник Брэд Маршанд Никита Кучеров Тайлер Сегин Виннипег Мартин Джонс Джастин Фолк Винсент Трочек Сет Джонс Коннор Макдэвид Бо Хорват Остон Мэттьюс Патрик Лайне

    НХЛ назвала окончательные составы команд дивизионов на Матч звезд-2017.

    Атлантический дивизион

    Тренер: Мишель Террьен («Монреаль»).

    Вратари: Кэри Прайс («Монреаль», капитан), Туукка Раск («Бостон»).

    Защитники: Ши Уэбер («Монреаль»), Эрик Карлссон («Оттава»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»).

    Нападающие: Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Брэд Маршанд («Бостон»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Франс Нильсен («Детройт»), Кайл Окпосо («Баффало»), Винсент Трочек («Флорида»).

    Центральный дивизион

    Тренер: Брюс Будро («Миннесота»).

    Вратари: Кори Кроуфорд («Чикаго»), Деван Дубник («Миннесота»).

    Защитники: Данкан Кит («Чикаго»), Пи Кей Суббан («Нэшвилл», капитан), Райан Сутер («Миннесота»).

    Нападающие: Патрик Кэйн, Джонатан Тэйвс (оба – «Чикаго»), Патрик Лайне («Виннипег»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Тайлер Сегин («Даллас»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

    Столичный дивизион

    Тренер: Джон Торторелла («Коламбус»).

    Вратари: Сергей Бобровский («Коламбус»), Брэйден Холтби («Вашингтон»).

    Защитники: Джастин Фолк («Каролина»), Сет Джонс («Коламбус»), Райан Макдона («Рейнджерс»).

    Нападающие: Сидни Кросби (капитан), Евгений Малкин (оба – «Питтсбург»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Уэйн Симмондс («Филадельфия»), Джон Таварес («Айлендерс»), Тэйлор Холл («Нью-Джерси»).

    Тихоокеанский дивизион

    Тренер: Питер ДеБур («Сан-Хосе»).

    Вратари: Мартин Джонс («Сан-Хосе»), Майк Смит («Аризона»).

    Защитники: Брент Бернс («Сан-Хосе»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Кэм Фаулер («Анахайм»).

    Нападающие: Джефф Картер («Лос-Анджелес»), Джонни Годро («Калгари»), Бо Хорват («Ванкувер»), Райан Кеслер («Анахайм»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», капитан), Джо Павелски («Сан-Хосе»).

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться