Кросби ассистировал 108 игрокам в НХЛ. Малкин – на 1-м месте по голам после его передач (138), Генцел, Летанг и Гончар – в топ-10

Сидни Кросби сделал 1000 передач в НХЛ.

Капитан « » набрал 3 (1+2) очка в матче с «Детройтом» (6:5 ОТ).

На счету 36-летнего теперь 1591 (591+1000) балл в 1269 играх в лиге. Он стал 14-м игроком в истории , сделавшим 1000 передач.

Кросби ассистировал 108 игрокам. Больше всего голов после его передач забил (138).

В топ-10 также вошли Марк Рекки (24), (25), Фил Кессел (29), Паскаль Дюпуи (36), Патрик Хернквист (43), Брайан Раст (49), Крис Летанг (61), Крис Куниц (81) и Джейк Генцел (114).

Кросби – в топ 10 бомбардиров в истории! Сид тащит «Питтсбург» в плей-офф