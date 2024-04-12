Кросби про 1000 передач и место в топ-10 бомбардиров: «Я фанат игры и ее истории, это большая честь. Быть в компании с такими игроками – очень много значит»

Теги Питтсбург Сидни Кросби НХЛ Хоккей

Сидни Кросби высказался о вхождении в топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Капитан «Питтсбурга» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (6:5 ОТ). 

На счету 36-летнего канадца стало 89 (41+48) очков в 79 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1591 (591+1000) балл в 1269 играх. 

Кросби вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории лиги, вытеснив оттуда Фила Эспозито (1590 очков в 1282 играх). 

Выше идут Уэйн Гретцки (2857 баллов в 1487 играх), Яромир Ягр (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1756), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731), Марсель Дионн (1771 в 1348), Стив Айзерман (1755 в 1514), Марио Лемье (1723 в 915) и Джо Сакик (1641 в 1378).

Также Сидни стал 14-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 1000 передач. 

«Это круто. Я не следил за положением дел в этих списках очень внимательно. Но быть в одной компании с такими игроками – это очень много значит. Я вырос, наблюдая за многими из них. 

Конечно же, я фанат игры и ее истории, поэтому для меня это большая честь», – сказал Кросби. 

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Крутой результат, а еще в игре, когда забрались в зону ПО, это добавляет эмоций. Сид величайший.
Игра с крыльями была просто огонь, пингвинам удачи и выйти в плов.
+4
0
+4
По голам к Лемье почти сотня, по очкам возможно доберётся, все упрется в срок нового контракта, понятно что питы и 10 и 12 и 15 могут дать Кросби и понятно, что больше 10 это ещё минимум 3-4 года быть близко к плофу, но дальше после Кросби и малыча никого нет... Останется выжженная земля...
0
0
0
Прекрасная стата, до нее даже распиаренный бегунок за карьеру не допрыгнет. И при этом, Сид еще в игре на несколько сезонов
0
0
0
Сид GOAT.Воплощение хоккейного интеллекта,благодаря которому его игру приятно созерцать несмотря на просадку скоростных качеств.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий