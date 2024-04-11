Майоров о возможном увеличении лимита: «Есть лоббисты этого мероприятия, боюсь что-либо сказать. Для СКА искать внешние причины – преступление перед хоккейной общественностью»

Борис Майоров прокомментировал возможное увеличение лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров на сезон-2024/25.

«Ну, это пока еще не утверждено. Достигнута принципиальная договоренность о том, что это будет. Я прочитал об этом в прессе, в интернете.

Трудно сказать, с моей точки зрения, на сегодняшний день рынок иностранцев очень ограничен, из Северной Америки и Европы к нам никто не едет. Выбрать там кого-то, кто бы зажигал, типа Буше, довольно сложно.

Потом все-таки, как ни говори, Россия все-таки специфическая такая страна. Проявить в ней себя довольно сложно, здесь и большие перелеты, и язык, уклад жизни, все это, естественно, влияет на человека, который оказывается у нас в стране.

Но самое главное – уровень мастерства. Не хотелось бы, чтобы у нас играли хоккеисты, которые ненамного лучше наших доморощенных воспитанников. Посмотрите, во многих клубах играют иностранцы, а чем они выделяются? Чуть выше среднего за редким исключением.

«Локомотив», например, который стоит на пороге победы в Кубке Гагарина, вообще имеет только одного иностранца. Это говорит, что можно обойтись и без них. Но есть лоббисты этого мероприятия. Людям кажется, что если они доведут число иностранных игроков до пяти, то у них все получится. Да ничего подобного!

Я к этому отношусь, не могу сказать, что скептически, скорее, равнодушно. Ну, не три, так пять. В конце концов, разница небольшая. А, с другой стороны, закрывает дорогу нашей молодежи, у нас ее достаточно, кстати говоря. Смотрите, сколько в этом сезоне новых имен появилось едва ли не в каждой команде.

Я не думаю, что это какое-то судьбоносное решение. Но меня еще смущает такой факт, что только на один сезон. Ну, многие игроки хотят получить долгосрочный контракт. Один сезон, а что потом? Ну, вдруг не получится. Надо будет опять искать место работы себе.

Но решение окончательное не принято! Федерация хоккея России должна его одобрить. Но для меня лично очень любопытный вопрос: кто же все-таки лоббирует это? Кто эти люди? Как их фамилии?

СКА? Не знаю, боюсь что-либо сказать. Но Питеру-то что жаловаться? Он столько перелопатил игроков в сезоне. И здесь ссылаться на какие-то неудачи, искать какие-то внешние причины – это не то, что неправильно, это преступление перед хоккейной общественностью», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.