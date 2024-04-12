Алексей Заварухин: «Сезон для «Трактора» сложился позитивно, завоевали бронзовые медали. Слова благодарности губернатору, игрокам и всему персоналу»

Алексей Заварухин подвел итоги сезона для «Трактора».

Клуб проиграл «Локомотиву» в полуфинальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (0-4).

«Сезон для нас сложился позитивно. Мы завоевали бронзовые медали. Не скажу, что он складывался легко, было проделано очень много работы.

Слова благодарности Алексею Текслеру (губернатор Челябинской области – прим. Sports), который сначала назначил меня исполняющим обязанности главного тренера, потом, оценив мою работу и увидев, что команда меня поддерживает, утвердил в роли главного тренера.

Слова благодарности игрокам и всему персоналу, который помогал нам. Ребятам, которые сплотились моими идеями. Они приняли те моменты, на которые я больше всего обращаю внимание.

Слова благодарности всем ребятам, в особенности Сергею Калинину, который играл не очень много, но как капитан и лидер в раздевалке проявил себя с лучшей стороны.

У нас сложился коллектив, именно команда, которая прошла два раунда плей-офф», – сказал главный тренер « » .