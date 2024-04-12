Алексей Заварухин: «Сезон для «Трактора» сложился позитивно, завоевали бронзовые медали. Слова благодарности губернатору, игрокам и всему персоналу»

Теги Трактор Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Сергей Калинин Политика Алексей Текслер Хоккей

Алексей Заварухин подвел итоги сезона для «Трактора».

Клуб проиграл «Локомотиву» в полуфинальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (0-4).

«Сезон для нас сложился позитивно. Мы завоевали бронзовые медали. Не скажу, что он складывался легко, было проделано очень много работы.

Слова благодарности Алексею Текслеру (губернатор Челябинской области – прим. Sports), который сначала назначил меня исполняющим обязанности главного тренера, потом, оценив мою работу и увидев, что команда меня поддерживает, утвердил в роли главного тренера.

Слова благодарности игрокам и всему персоналу, который помогал нам. Ребятам, которые сплотились моими идеями. Они приняли те моменты, на которые я больше всего обращаю внимание.

Слова благодарности всем ребятам, в особенности Сергею Калинину, который играл не очень много, но как капитан и лидер в раздевалке проявил себя с лучшей стороны.

У нас сложился коллектив, именно команда, которая прошла два раунда плей-офф», – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

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11 комментариев
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Ещё пару раз скажет:"слова благодарности губернатору", и его Хабаровск уведёт.
+2
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+2
Ответ Сергей Орлов
Вообще не должно быть никаких медалей, есть кубок и точка.
"Кубок и точка" - это пивная, напротив "вкусно и точка"?
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+2
Ответ Борис Турковский
и овтомобилист тоже
Тупое правило, надо играть матч за бронзу, будет более справедливо, а то и золото давайте обоим финалистам
+3
-2
+1
а почему трактор занял третье место?а не авто мобилист ?
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Ответ Rer
а почему трактор занял третье место?а не авто мобилист ?
и овтомобилист тоже
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Ответ Rer
а почему трактор занял третье место?а не авто мобилист ?
Трактор занял 4-е место. Команды на 3-4-м местах, то есть оба проигравших в полуфиналах, по Регламенту награждаются бронзовыми медалями чемпионата КХЛ.
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Ответ Rer
а почему трактор занял третье место?а не авто мобилист ?
Есть регулярка.там Динамо.СКА и пара Магнитка-Автомобилист и есть КГ.там Трактор третий
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Ответ Сергей Орлов
Вообще не должно быть никаких медалей, есть кубок и точка.
Ну тройка призёров издавна сложилась, так что правильно
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