Заварухин о будущем в «Тракторе»: «Сейчас переговоров нет. Попечительский совет соберется, будет принимать решение»

Алексей Заварухин высказался о своем будущем в «Тракторе».

Клуб проиграл «Локомотиву» в полуфинальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (0-4).

– Вы остаетесь на следующий сезон?

– Вопрос не ко мне. Сейчас никаких переговоров нет. Надо все сесть и проанализировать.

Попечительский совет соберется, будет принимать решение, – сказал главный тренер « » .