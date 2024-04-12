Заварухин о будущем в «Тракторе»: «Сейчас переговоров нет. Попечительский совет соберется, будет принимать решение»
Алексей Заварухин высказался о своем будущем в «Тракторе».
Клуб проиграл «Локомотиву» в полуфинальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (0-4).
– Вы остаетесь на следующий сезон?
– Вопрос не ко мне. Сейчас никаких переговоров нет. Надо все сесть и проанализировать.
Попечительский совет соберется, будет принимать решение, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.
Главное, что он наш Челябинский и максимально переживает за команду, а опыт придет со временем.
Обязательно проводить обучения, курсы повышения квалификации, поездки в другие клубы (NHL)
Но это уже работа Волкова.
С удовольствием отправит его в ..........))))