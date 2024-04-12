Заварухин о будущем в «Тракторе»: «Сейчас переговоров нет. Попечительский совет соберется, будет принимать решение»

Теги Трактор Алексей Заварухин КХЛ Матч ТВ Хоккей

Алексей Заварухин высказался о своем будущем в «Тракторе».

Клуб проиграл «Локомотиву» в полуфинальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (0-4).

– Вы остаетесь на следующий сезон?

– Вопрос не ко мне. Сейчас никаких переговоров нет. Надо все сесть и проанализировать.

Попечительский совет соберется, будет принимать решение, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

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4 комментария
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Вот какая то странная хрень в Тракторе. В клубе заявляли, проходишь 2ой раунд- продлеваем контракт. Они прошли-контракта нет. Теперь в клубе какое-то бурление, Волков не хочет продлевать Заварухина, игроки не хотят видеть Волкова. У кого конкретно полномочия по выбору тренера? У Савина? У Волкова? У Ярушина?
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Надо оставлять!
Главное, что он наш Челябинский и максимально переживает за команду, а опыт придет со временем.
Обязательно проводить обучения, курсы повышения квалификации, поездки в другие клубы (NHL)
Но это уже работа Волкова.
С удовольствием отправит его в ..........))))
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Ответ Александр Коваль
Вот какая то странная хрень в Тракторе. В клубе заявляли, проходишь 2ой раунд- продлеваем контракт. Они прошли-контракта нет. Теперь в клубе какое-то бурление, Волков не хочет продлевать Заварухина, игроки не хотят видеть Волкова. У кого конкретно полномочия по выбору тренера? У Савина? У Волкова? У Ярушина?
Жека Кузнецов вроде этим заведует
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Ответ Mi4EL
Жека Кузнецов вроде этим заведует
Просто все эти попечительские советы- шляпа! Вы берете человека на работу, значит он принимает решение, он и отвечает за результат. А так команда проваливается, выходит генменеджер и говорит :" А я был против этого тренера и игроки мне эти были не нужны, и вообще я здесь ничего не решал"
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