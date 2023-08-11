Сергей Телегин: «Цель «Трактора» – Кубок Гагарина. Есть опыт того сезона, знаем, что надо поправить. Будем грызть, будет другой хоккей»

Сергей Телегин заявил, что целью «Трактора» на сезон является Кубок Гагарина.

– Как изменился «Трактор» и вы в межсезонье?

– Стало больше игры вперед из-за новых правил. Мне лично так легче играть, мне нравится. Больше стал общаться с , стали лучше чувствовать друг друга.

Другой коллектив, ребята все хорошие. Опытный Жарков пришел, плюс капитан уже был. Коллектив прекрасный, ждем, когда присоединятся и . И Анвар Гатиятулин ставит нам более атакующий хоккей.

– Очевидно, цель на сезон – это играть в плей-офф?

– Почему вы так решили? Наша цель – Кубок. Это основная цель. Есть опыт того сезона, и мы знаем, что надо поправить, чтобы стать лучше, сильнее. Будем грызть, будет другой хоккей.

Жду прогресса, например, от Фатеева, он духовитый парень. Считаю, у нас классный игровой состав, будем играть, ведь хоккей – это игра в первую очередь, – сказал защитник « » Телегин.