Сергей Телегин: «Цель «Трактора» – Кубок Гагарина. Есть опыт того сезона, знаем, что надо поправить. Будем грызть, будет другой хоккей»
Сергей Телегин заявил, что целью «Трактора» на сезон является Кубок Гагарина.
– Как изменился «Трактор» и вы в межсезонье?
– Стало больше игры вперед из-за новых правил. Мне лично так легче играть, мне нравится. Больше стал общаться с Карпухиным, стали лучше чувствовать друг друга.
Другой коллектив, ребята все хорошие. Опытный Жарков пришел, плюс капитан Калинин уже был. Коллектив прекрасный, ждем, когда присоединятся Сошников и Чибисов. И Анвар Гатиятулин ставит нам более атакующий хоккей.
– Очевидно, цель на сезон – это играть в плей-офф?
– Почему вы так решили? Наша цель – Кубок. Это основная цель. Есть опыт того сезона, и мы знаем, что надо поправить, чтобы стать лучше, сильнее. Будем грызть, будет другой хоккей.
Жду прогресса, например, от Фатеева, он духовитый парень. Считаю, у нас классный игровой состав, будем играть, ведь хоккей – это игра в первую очередь, – сказал защитник «Трактора» Телегин.
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