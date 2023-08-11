Сергей Телегин: «Цель «Трактора» – Кубок Гагарина. Есть опыт того сезона, знаем, что надо поправить. Будем грызть, будет другой хоккей»

Теги Трактор Владимир Жарков КХЛ Кубок Гагарина Сергей Калинин Никита Сошников Андрей Чибисов Анвар Гатиятулин Илья Карпухин Егор Фатеев Сергей Телегин Хоккей

Сергей Телегин заявил, что целью «Трактора» на сезон является Кубок Гагарина.

– Как изменился «Трактор» и вы в межсезонье?

– Стало больше игры вперед из-за новых правил. Мне лично так легче играть, мне нравится. Больше стал общаться с Карпухиным, стали лучше чувствовать друг друга.

Другой коллектив, ребята все хорошие. Опытный Жарков пришел, плюс капитан Калинин уже был. Коллектив прекрасный, ждем, когда присоединятся Сошников и Чибисов. И Анвар Гатиятулин ставит нам более атакующий хоккей.

– Очевидно, цель на сезон – это играть в плей-офф?

– Почему вы так решили? Наша цель – Кубок. Это основная цель. Есть опыт того сезона, и мы знаем, что надо поправить, чтобы стать лучше, сильнее. Будем грызть, будет другой хоккей.

Жду прогресса, например, от Фатеева, он духовитый парень. Считаю, у нас классный игровой состав, будем играть, ведь хоккей – это игра в первую очередь, – сказал защитник «Трактора» Телегин.

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