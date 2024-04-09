Агент Чибисова: «Андрей готов продолжать карьеру. Пока рано говорить о том, где он будет играть. Рассмотрим все варианты»

Теги Трактор возможные переходы КХЛ Игорь Парашкин Андрей Чибисов Спорт-Экспресс Хоккей

Агент Андрея Чибисова высказался о будущем игрока.

Ранее появилась информация о том, что нападающий «Трактора» может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

«Еще в феврале Чибисов прошел несколько медицинских комиссий, получив от КХЛ полный допуск на участие в тренировках и в играх.

Андрей находился в расположении «Трактора», занимался вместе с командой и сейчас готов продолжать карьеру. О том, где он будет играть в следующем сезоне, пока говорить рано. Будем рассматривать все варианты», – сказал агент хоккеиста Игорь Парашкин.

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4 комментария
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В Амур , на 100 млн норм.
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Кто это? В Тракторе я его не видел, точно не игрок Трактора.
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Легенда Трактора.
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Ответ Garry1308
Кто это? В Тракторе я его не видел, точно не игрок Трактора.
По бумагам он наш... но правда не сыграл ни одного матча
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