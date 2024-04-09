Агент Чибисова: «Андрей готов продолжать карьеру. Пока рано говорить о том, где он будет играть. Рассмотрим все варианты»

Агент Андрея Чибисова высказался о будущем игрока.

Ранее появилась информация о том, что нападающий «Трактора» может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

«Еще в феврале Чибисов прошел несколько медицинских комиссий, получив от КХЛ полный допуск на участие в тренировках и в играх.

Андрей находился в расположении «Трактора», занимался вместе с командой и сейчас готов продолжать карьеру. О том, где он будет играть в следующем сезоне, пока говорить рано. Будем рассматривать все варианты», – сказал агент хоккеиста Игорь Парашкин.