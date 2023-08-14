Никита Тертышный: «Цель «Трактора» на сезон – минимум плей-офф. И потом уже нужно идти по ступенькам, раунд раундом»

Никита Тертышный назвал минимальную цель для «Трактора» на сезон.

– В этом сезоне буду намного увереннее – это 100%. Потому что первый сезон был отличный, второй был не прям супер, но этот сезон уже по-другому совсем, все с чистого листа.

Тем более в этом году у нас вообще половина команды новеньких. И сейчас уже мы все подружились, и вообще другой состав, другая семья в этом году. Так, в принципе, все отлично, вообще чувствую себя великолепно.

– Что самое «вкусное» на предсезонке?

– Из всего? Баллоны. В кавычках (улыбается).

А если говорить реально, то, это, конечно же, турниры, игры, потому что ты тренируешься три-четыре недели друг с другом, и уже под конец сборов вы уже друг другу надоедаете, и охота поиграть с другими ребятами в хоккей.

– Какова цель на сезон?

– Минимум – это плей-офф. И потом уже нужно действовать по ступенькам, раунд раундом.

– Кажется, что ваши прямые конкуренты усилились. Что думаете, следите за ними?

– В принципе, и мы усилились неплохо. И другие клубы, конечно, они тоже хотят попасть плей-офф, залезть выше.

Конечно, ты читаешь про какие-то переходы, они сами всплывают у тебя перед глазами и в интернете. Но прямо чтобы следить – такого нет.

– Что скажете про новичков?

– Хорошо, что пришли такие игроки. Потому что когда есть конкуренция, есть рост. И что-то у другого подсматриваешь, что-то спрашиваешь интересное, кто где играл, когда что и как было у других.

? Хорошо зашел в команду. У нас и так коллектив был хороший, сейчас еще лучше стал. Чибисов тоже хороший, добрый парень, габаритный, с опытом. Лично до этого его не знал, но сейчас, наверное, добрее души в раздевалке нет. Все друг с другом общаются, поэтому вообще все круто, – сказал нападающий « » .