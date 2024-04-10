Давыдов о возможном изменении лимита в КХЛ: «Легионеры – публика ненадежная. Российский вратарь на решающие матчи мог бы выйти на уколах, а Фукале просто потерялся. Делайте выводы»

Теги Металлург Мг Локомотив Трактор Виталий Давыдов КХЛ Кубок Гагарина Динамо лимит на легионеров Зак Фукале Артур Каюмов Даниил Исаев Максим Березкин Данила Юров Илья Набоков Никита Гребенкин Хоккей

Виталий Давыдов прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее стало известно, что лига может увеличить разрешенное количество легионеров в клубах с трех до пяти.

– Что еще отметили для себя в полуфиналах?

– Меня огорчило, что из темного чулана опять достали тему легионеров. На мой взгляд, очень несвоевременно, но, видимо, у кого-то руки чешутся, только дай что-то отреформировать.

– Почему легионерская тема – несвоевременная?

– Этот плей-офф показывает, что иностранцы в нашем хоккее мало что решают, на первые роли вышли российские игроки, в том числе молодые. И именно те клубы, которые доверяют своей молодежи – на первых ролях.

Возьмите, например, первого финалиста – «Локомотив». В команде, если не ошибаюсь, только один легионер – защитник, зато какую заявку делают свои воспитанники – Каюмов, Березкин, Исаев, многие другие.

Еще один хороший пример – «Магнитка». Из легионеров там на первых-вторых позициях тоже только один защитник, зато есть очень интересные мальчишки в атаке.

Второй год внимательно слежу за Гребенкиным, из ниоткуда вдруг выстрелил Юров, не ожидал такой игры от юного вратаря Набокова, он заставил меня вспомнить нашего, «динамовского», Евгения Набокова.

А многие легионеры – публика ненадежная. Пример – тот же вратарь Фукале. Подозреваю, что российский голкипер на решающие матчи сезона ради команды мог бы выйти на уколах, а тут человек просто потерялся. Делайте выводы! – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

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14 комментариев
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Я не уверен, что Виталий Давыдов дал этот комментарий. По-моему, это ларинская отсебятина.
На каких уколах можно выйти, если у тебя перелом или разрыв связок?..
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Полная чушь про Фукале! Очевидно, что если было-бы минимальная возможность, он стоял бы в воротах!
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Не хочется думать, что это реально комментарий Давыдова. Скорее ларинская отсебятина.

На каких уколах можно выйти, если у тебя перелом или связки в колене порваны?..
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давыдову рекомендуется побывать на месте фукале. а только потом сотрясать воздух. реально - идиот.
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Чтобы предъявлять что-то вратарю в такой ситуации надо, во-первых, точно знать характер и тяжесть его травмы. Игра с тяжелой травмой вопреки медицинским показаниям может дать серьезное осложнение, которое вполне может обернуться завершением игровой карьеры. Во-вторых, когда с травмой играет полевой, то у него есть еще 4 человека на льду, которые могут его подстраховать. А когда с травмой играет вратарь, то ему рассчитывать не на кого. Не готовый или не до конца готовый кипер - это огромный риск для всей команды, а не только для самого вратаря. Давыдов или из ума уже выжил от старости, или никогда этим самым умом и не отличался, раз несет пургу про ненадежность и уколы.
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Кто нить знает по поводу игры вратарей при серьезных травмах на уколах? Такое вообще бывает, практикуется?
п.с. про полевых игроков часто встречал что с переломами выходили и прочими серьезными травмами а про вратарей такого не припомню
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Самонов с травмой выступал в СЮ в этом ПО.
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Хорошо рассуждать, сидя на диване. Если порваны связки колена или перелом, то какие нахер уколы?
Давыдов не пробовал играть с переломами и разрывами? Пусть спросит у вратаря, каково это
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какой некрасивый наброс.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Я не уверен, что Виталий Давыдов дал этот комментарий. По-моему, это ларинская отсебятина. На каких уколах можно выйти, если у тебя перелом или разрыв связок?..
Очень похоже на Ларина. Он с незапамятных времён любит опубликовывать небылицы.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Я не уверен, что Виталий Давыдов дал этот комментарий. По-моему, это ларинская отсебятина. На каких уколах можно выйти, если у тебя перелом или разрыв связок?..
Уколы в голову
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Я не уверен, что Виталий Давыдов дал этот комментарий. По-моему, это ларинская отсебятина. На каких уколах можно выйти, если у тебя перелом или разрыв связок?..
Говорили Попов вышел на 7 игру с Металлургом в позапрошлом году с разрывом связок.
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Ответ paster_bibo
Кто нить знает по поводу игры вратарей при серьезных травмах на уколах? Такое вообще бывает, практикуется? п.с. про полевых игроков часто встречал что с переломами выходили и прочими серьезными травмами а про вратарей такого не припомню
давыдов в курсе, надо у него спросить.
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Ответ RusSh
Самонов с травмой выступал в СЮ в этом ПО.
И какой от этого толк в итоге? Лечение травмы оттягивалось, результата у команды нет.
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