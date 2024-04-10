Давыдов о возможном изменении лимита в КХЛ: «Легионеры – публика ненадежная. Российский вратарь на решающие матчи мог бы выйти на уколах, а Фукале просто потерялся. Делайте выводы»
Виталий Давыдов прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в КХЛ.
Ранее стало известно, что лига может увеличить разрешенное количество легионеров в клубах с трех до пяти.
– Что еще отметили для себя в полуфиналах?
– Меня огорчило, что из темного чулана опять достали тему легионеров. На мой взгляд, очень несвоевременно, но, видимо, у кого-то руки чешутся, только дай что-то отреформировать.
– Почему легионерская тема – несвоевременная?
– Этот плей-офф показывает, что иностранцы в нашем хоккее мало что решают, на первые роли вышли российские игроки, в том числе молодые. И именно те клубы, которые доверяют своей молодежи – на первых ролях.
Возьмите, например, первого финалиста – «Локомотив». В команде, если не ошибаюсь, только один легионер – защитник, зато какую заявку делают свои воспитанники – Каюмов, Березкин, Исаев, многие другие.
Еще один хороший пример – «Магнитка». Из легионеров там на первых-вторых позициях тоже только один защитник, зато есть очень интересные мальчишки в атаке.
Второй год внимательно слежу за Гребенкиным, из ниоткуда вдруг выстрелил Юров, не ожидал такой игры от юного вратаря Набокова, он заставил меня вспомнить нашего, «динамовского», Евгения Набокова.
А многие легионеры – публика ненадежная. Пример – тот же вратарь Фукале. Подозреваю, что российский голкипер на решающие матчи сезона ради команды мог бы выйти на уколах, а тут человек просто потерялся. Делайте выводы! – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
На каких уколах можно выйти, если у тебя перелом или разрыв связок?..
На каких уколах можно выйти, если у тебя перелом или связки в колене порваны?..
п.с. про полевых игроков часто встречал что с переломами выходили и прочими серьезными травмами а про вратарей такого не припомню
Давыдов не пробовал играть с переломами и разрывами? Пусть спросит у вратаря, каково это