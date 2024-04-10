Давыдов о возможном изменении лимита в КХЛ: «Легионеры – публика ненадежная. Российский вратарь на решающие матчи мог бы выйти на уколах, а Фукале просто потерялся. Делайте выводы»

Виталий Давыдов прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее стало известно, что лига может увеличить разрешенное количество легионеров в клубах с трех до пяти.

– Что еще отметили для себя в полуфиналах?

– Меня огорчило, что из темного чулана опять достали тему легионеров. На мой взгляд, очень несвоевременно, но, видимо, у кого-то руки чешутся, только дай что-то отреформировать.

– Почему легионерская тема – несвоевременная?

– Этот плей-офф показывает, что иностранцы в нашем хоккее мало что решают, на первые роли вышли российские игроки, в том числе молодые. И именно те клубы, которые доверяют своей молодежи – на первых ролях.

Возьмите, например, первого финалиста – « ». В команде, если не ошибаюсь, только один легионер – защитник, зато какую заявку делают свои воспитанники – , , , многие другие.

Еще один хороший пример – «Магнитка». Из легионеров там на первых-вторых позициях тоже только один защитник, зато есть очень интересные мальчишки в атаке.

Второй год внимательно слежу за Гребенкиным, из ниоткуда вдруг выстрелил , не ожидал такой игры от юного вратаря Набокова, он заставил меня вспомнить нашего, «динамовского», Евгения Набокова.

А многие легионеры – публика ненадежная. Пример – тот же вратарь Фукале. Подозреваю, что российский голкипер на решающие матчи сезона ради команды мог бы выйти на уколах, а тут человек просто потерялся. Делайте выводы! – сказал трехкратный олимпийский чемпион.