Генменеджер «Трактора»: «Потеря Фукале психологически ударила по нам. Травма – стечение обстоятельств. Медики делали все, чтобы вернуть его, но был риск усугубить»

Теги Локомотив Трактор травмы Алексей Волков КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Зак Фукале Сергей Мыльников 1999 Хоккей

Генменеджер «Трактора» Алексей Волков высказался о травме Зака Фукале.

Челябинский клуб со счетом 0-4 проиграл «Локомотиву» полуфинальную серию Кубка Гагарина.

В первой игре вратарь «Трактора» Зак Фукале получил травму в столкновении с нападающим ярославской команды Максимом Шалуновым и не играл в трех следующих матчах.

– И все-таки травма Фукале – ключевой момент в серии?

– Его потеря психологически сильно ударила по нам. Сама травма – стечение обстоятельств. Я не думаю, что было намерение сделать это специально. Нам не хватило его эмоций и сэйвов, но не будем искать оправданий.

Дело не в травме Фукале, а в том, что у нас не было того, за счет чего мы прошли первые два раунда: куража и атаки. Но можно вынести и один позитивный момент: в очень сложной ситуации Сергей Мыльников проявил себя достойно и давал всей команде шансы.

– Насколько все-таки тяжелая была травма у Фукале? Был ли у него хотя бы небольшой шанс сыграть в серии с «Локомотивом»?

– Не думаю. Наш медицинский штаб делал все, чтобы форсировать его возвращение, но был риск усугубить и без того серьезную травму. Заку нужно было время, но этого времени у нас не оказалось.

Еще раз отмечу Мыльникова и нашего тренера вратарей, который держал Сергея в тонусе, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

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