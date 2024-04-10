Генменеджер «Трактора» Алексей Волков высказался о травме Зака Фукале.

Челябинский клуб со счетом 0-4 проиграл «Локомотиву» полуфинальную серию Кубка Гагарина.

В первой игре вратарь «Трактора» Зак Фукале получил травму в столкновении с нападающим ярославской команды Максимом Шалуновым и не играл в трех следующих матчах.

– И все-таки травма Фукале – ключевой момент в серии?

– Его потеря психологически сильно ударила по нам. Сама травма – стечение обстоятельств. Я не думаю, что было намерение сделать это специально. Нам не хватило его эмоций и сэйвов, но не будем искать оправданий.

Дело не в травме Фукале, а в том, что у нас не было того, за счет чего мы прошли первые два раунда: куража и атаки. Но можно вынести и один позитивный момент: в очень сложной ситуации Сергей Мыльников проявил себя достойно и давал всей команде шансы.

– Насколько все-таки тяжелая была травма у Фукале? Был ли у него хотя бы небольшой шанс сыграть в серии с «Локомотивом»?

– Не думаю. Наш медицинский штаб делал все, чтобы форсировать его возвращение, но был риск усугубить и без того серьезную травму. Заку нужно было время, но этого времени у нас не оказалось.

Еще раз отмечу Мыльникова и нашего тренера вратарей, который держал Сергея в тонусе, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.